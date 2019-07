VISTO DA SINISTRA La nuova strategia di Renzi dietro l' attacco al Pd sui migranti

ilsussidiario

(Di lunedì 8 luglio 2019) Matteo, attaccando Minniti e Gentiloni sulle loro scelte in tema di immigrazione, prepara unaoffenziva contro Zingaretti e il suo Pd.

straneuropa : Voto greco I cris-democratici truccano i conti e non fanno pagare le tasse Il Paese implode La Sinistra fa suo malg… - massimo_capponi : RT @straneuropa: Voto greco I cris-democratici truccano i conti e non fanno pagare le tasse Il Paese implode La Sinistra fa suo malgrado le… - chicca517 : RT @straneuropa: Voto greco I cris-democratici truccano i conti e non fanno pagare le tasse Il Paese implode La Sinistra fa suo malgrado le… -