zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 18:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #08-07-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #08-07-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA E LA PRENESTINA, MENTRE, IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA; SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA E LA PRENESTINA, MENTRE, IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA; SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI; RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI; RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA; CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI BORGO S. MICHELE PER GUASTO AD UNA CONDUTTURA IDRICA IN DIREZIONE TERRACINA. RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO. PRESTARE ATTENZIONE ALLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA; CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI BORGO S. MICHELE PER GUASTO AD UNA CONDUTTURA IDRICA IN DIREZIONE TERRACINA. RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO. PRESTARE ATTENZIONE ALLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: DISAGI ALLA CIRCOLazioNE PER UN VEICOLO IN FIAMME CHE PROVOCA LUNGHE CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 TRA IL BIVIO PER Roma-SUD E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE NAPOLI; TRAFFICO INTENSO CON CODE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LO SVINCOLO PER LA FORMELLESE IN DIREZIONE VITERBO; SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA IN ESTERNA, TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD; CODE SULLA PONTINA PER UN VEICOLO IN PANNE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma DISAGI SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA STRADA MARTANA E LA STATALE UMBRO LAZIALE IN ENTRAMBI I SENSI. INFINE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA; CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL RACCORDO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA L’OTTAVIA E BOCCEA, E PIU’AVANTI, TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE; CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA VIENTANA TRA CASAL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO SI STA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 09:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, TRA CASSIA VEIENTANA E BOCCEA, E PIU’ AVANTI, CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E APPIA; SULLA A12 Roma TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA SANTA SEVERA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULLA Roma TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA SANTA SEVERA E CERVETERI IN DIREZIONE Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E, AVANTI, TRA FLAMINIA E CASSIA; DISAGI ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULLA Roma TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA SANTA SEVERA E CERVETERI IN DIREZIONE Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E, AVANTI, TRA FLAMINIA E CASSIA; DISAGI ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA; FORTI RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA; FORTI RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE ...