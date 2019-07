Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA; CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI BORGO S. MICHELE PER GUASTO AD UNA CONDUTTURA IDRICA IN DIREZIONE TERRACINA. RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO. PRESTARE ATTENZIONE ALLE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA; CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI BORGO S. MICHELE PER GUASTO AD UNA CONDUTTURA IDRICA IN DIREZIONE TERRACINA. RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO. PRESTARE ATTENZIONE ALLE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: DISAGI ALLA CIRCOLazioNE PER UN VEICOLO IN FIAMME CHE PROVOCA LUNGHE CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 TRA IL BIVIO PER Roma-SUD E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE NAPOLI; TRAFFICO INTENSO CON CODE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LO SVINCOLO PER LA FORMELLESE IN DIREZIONE VITERBO; SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA IN ESTERNA, TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD; CODE SULLA PONTINA PER UN VEICOLO IN PANNE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma DISAGI SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA STRADA MARTANA E LA STATALE UMBRO LAZIALE IN ENTRAMBI I SENSI. INFINE, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA; CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL RACCORDO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA L’OTTAVIA E BOCCEA, E PIU’AVANTI, TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE; CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA VIENTANA TRA CASAL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO SI STA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 09:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, TRA CASSIA VEIENTANA E BOCCEA, E PIU’ AVANTI, CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E APPIA; SULLA A12 Roma TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA SANTA SEVERA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULLA Roma TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA SANTA SEVERA E CERVETERI IN DIREZIONE Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E, AVANTI, TRA FLAMINIA E CASSIA; DISAGI ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULLA Roma TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA SANTA SEVERA E CERVETERI IN DIREZIONE Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E, AVANTI, TRA FLAMINIA E CASSIA; DISAGI ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA; FORTI RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA; FORTI RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN STUDIO GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA SALARIA INCIDENTE RISOLTO AL KM 27+300, LA CIRCOZIONE E’ TORNATA REGOLARE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE SULLA SALARIA ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA RIAPERTA LA RAMPA DI IMMISSIONE AL TRATTO URBANO DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA STRADA SALARIA DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE AL KM 27+300 ALL’ALTEZZA DELLA BRETELLA SALARIA SUD ALTRO INCIDENTE SULLA VIA FLACCA CODE ALLA’LTEZZA DI VIA DEL COLLE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE A SEGUITO DEL FUMO SPRIGIONATO DA UN INCENDIO, E’ STATO CHIUSO LO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA STRADA SALARIA DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE AL KM 27+300 ALL’ALTEZZA DELLA BRETELLA SALARIA SUD ALTRO INCIDENTE SULLA VIA FLACCA CODE ALLA’LTEZZA DI VIA DEL COLLE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE A SEGUITO DEL FUMO SPRIGIONATO DA UN INCENDIO, E’ STATO CHIUSO LO ...