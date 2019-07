Verona | Villafranca | clochard trovato accanto ad un binario con ustioni sul corpo

Verona - clochard romeno pestato e bruciato alla stazione di Villafranca. Ricoverato al centro ustioni. E’ grave : Un senza fissa dimora di 42 anni, romeno, è stato Ricoverato in gravissime condizioni al centro Ustioni dell’ospedale di Borgo Trento, a Verona. L’uomo è stato dato alle fiamme al termine di un violento pestaggio presso la stazione di Villafranca, dove era solito passare le notti. E’ stato ritrovato in mattinata dal macchinista di un treno in arrivo nella stazione: era riverso sulla banchina accanto al binario, privo di ...