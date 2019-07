Verona | uomo trovato ustionato e tumefatto alla stazione di Villafranca | è gravissimo

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato tra la notte di domenica e oggi, lunedì 8 luglio,didi, località dell'omonima provincia veneta. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il macchinista di un treno ha avvistato unche giaceva sul bordo della banchina di uno dei binari dello scalo ferroviario. Sul suo corpo sono stati trovati segni di bruciature e tumefazioni varie, le quali farebbero pensare ad una brutale aggressione subita da parte di alcuni soggetti, i quali al momento non sono stati identificati. La vittima, secondo quanto accertato dagli inquirenti, è un cittadino romeno senza fissa dimora di 42 anni. Ritrovamento di primo mattino Il macchinista del convoglio ha avvistato l'questa mattina intorno alle ore 7:00 e ha subito lanciato l'rme. Sul posto, in pochi minuti, sono giunti i sanitari del 118 a bordo di ...

