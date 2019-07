Verona | clochard romeno pestato e bruciato alla stazione di Villafranca Ricoverato al

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Un senza fissa dimora di 42 anni,, è statoin gravissime condizioni al Centro Ustioni dell’ospedale di Borgo Trento, a. L’uomo è stato dato alle fiamme al termine di un violento pestaggio presso ladi, dove era solito passare le notti. E’ stato ritrovato in mattinata dal macchinista di un treno in arrivo nella: era riverso sulla banchina accanto al binario, privo di conoscenza, ed è stato soccorso dai sanitari del 118. L’rme è scattato pochi minuti dopo le 7, quando un macchinista ha notato un corpo riverso a terra sul binario. Il volto dell’uomo era tumefatto a causa di un evidente pestaggio e sul corpo c’erano ustioni. Inè instta una telecamera e le immagini potrebbero essere utili agli investigatori della Polizia di Stato per ricostruire la vicenda e individuare eventuali responsabili. ...