Venezia | Costa Deliziosa sbanda e sfiora incidente Video nave crociera

Nave Costa Deliziosa sbanda a Venezia : procura apre fascicolo - Toninelli ordina ispezione : Domenica la Nave da crociera Costa Deliziosa ha rischiato di finire contro la riva a Venezia sbanda ndo poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. La procura di Venezia come atto dovuto aprirà un fascicolo . Toninelli : “Vicini a una soluzione per togliere le grandi navi da San Marco”.

