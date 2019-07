Usa | Trump mai così in alto nei sondaggi | 44% Consensi grazie al boom economico E tra i

Rinnovabili Usa - l’inversione di tendenza che spaventa Trump : La battaglia di Donald Trump contro l’ambiente, da oggi, ha un nemico in più, che potrebbe quasi essere definito fuoco amico dal momento che si tratta di un report pubblicato dalla United States Energy Information Administration, l’Agenzia statistica e analitica del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti d’America.Stando al rapporto, l’America lo scorso aprile ha generato più elettricità da ...

Usa 2020 - sondaggio : record Trump al 44% : 0.00 Aiutato da una forte economia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha visto salire il suo indice di approvazione al livello più alto da quando è alla Casa Bianca. Dal 39% di aprile al 44% di luglio, secondo un sondaggio di Washington Post-Abc News. Tra gli elettori registrati, la percentuale passa dal 42% al 47%. Il 53% però disapprova il suo operato.Il suo rating su molti temi è sotto il 42% (solo in economia ha il 51%) e 6 ...

Mondiale femminile - trionfo Usa : i complimenti di Donald Trump : “Congratulazioni alla squadra di calcio femminile Usa per la vittoria della Coppa del mondo! Un gioco meraviglioso ed eccitante. L’America e’ orgogliosa di tutte voi!”: è questo il tweet di Donald Trump, accodandosi alle congratulazioni di Barack Obama, Joe Biden e Kamala Harris per la vittoria degli Usa al Mondiale femminile. Alla fine ha vinto la squadra che ha dimostrato di essere la più forte nell’arco di ...

Mondiale Femminile - è sempre guerra tra Usa e Trump : “Mi rifiuto di rispettare un uomo che non merita rispetto” [FOTO] : E’ ancora guerra aperta tra Donald Trump e la selezione nazionale di calcio Femminile, che domani si gioca il Mondiale nella finale contro l’Olanda. La capitana Megan Rapinoe, protagonista degli accesi dibattiti con il presidente degli Stati Uniti, ha un’alleata: Ali Kriger. Ecco cosa ha detto la calciatrice in merito ad un eventuale invito alla Casa Bianca in caso di successo finale: “Non ho parlato con tutte le ...

Usa - 4 luglio. Trump : "l'America può" : 01.50 Violenti scontri e qualche ferito lieve davanti alla Casa bianca tra supporter di Trump e militanti dell'estrema destra da una parte e manifestanti antiTrump dall'altra, con questi ultimi che hanno anche dato fuoco a una bandiera americana. Subito sono intervenuti gli agenti del Secret service e sono scattati degli arresti. La tensione è restata alta mentre Trump faceva il suo discorso ufficiale e prometteva: Metteremo la nostra bandiera ...

Nonostante le promesse di Trump - le compagnie Usa non possono vendere a Huawei : Nonostante le promesse fatte nello scorso dal Presidente Trump, il Dipartimento del Commercio continua a considerare vietato il commercio con Huawei. L'articolo Nonostante le promesse di Trump, le compagnie USA non possono vendere a Huawei proviene da TuttoAndroid.

Usa-IRAN/ Pasdaran - missili - navi : tre scudi contro le minacce di Trump : Teheran ha superato i limiti di uranio arricchito e Trump ha avvertito: "Scherzano col fuoco". Ma il Paese investe nella difesa ben 16 miliardi di dollari

Dazi - Coldiretti : Trump minaccia il 50% del cibo Made in Italy in Usa : “Oltre la metà dei prodotti agroalimentari Made in Italy negli Stati Uniti rischia di essere colpito dai Dazi annunciati dall’amministrazione Trump“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti provocati dai nuovi Dazi annunciati da Washington nei confronti dei prodotti dell’Unione Europea. “Si tratta di un duro colpo per l’Italia che ha aumentato dell’11 % le esportazioni agroalimentari in Usa nel primo ...

Usa-Corea del Nord - ultime notizie : passi avanti dopo la visita di Trump? : Usa-Corea del Nord, ultime notizie: passi avanti dopo la visita di Trump? Usa-Corea del Nord: prima storica visita di un presidente americano, a che punto siamo sul dossier relativo alla Penisola Coreana? Non troppo avanti. Se il passo di Trump nella parte Nordcoreana della Zona Demilitarizzata ha senza dubbio avuto un importante impatto simbolico, niente di più di una generica ripresa dei colloqui è stata stabilita tra i due paesi. Le ...

Trump concede una tregua parziale a Huawei : può tornare a comprare prodotti made in Usa - ma con limiti ben precisi : Il Presidente americano Donald Trump ha fatto un piccolo passo indietro sulla messa al bando di Huawei: in occasione del G20 di Osaka, in Giappone, ha dichiarato che le aziende statunitensi potranno continuare a vendere beni a Huawei, a patto che le “attrezzature non rappresentino un grosso problema di sicurezza nazionale”. In altre parole, significa che qualora determinati componenti non possano essere impiegati per attuare gravi minacce per il ...

Trump rinuncia al bando su Huawei - la Cina torna a fare affari sul 5G con gli Usa : OSAKA, JAPAN – 29 Giugno: Il presidente cinese Xi Jinping (a destra) stringe la mano al presidente statunitense Donald Trump prima del meeting bilaterale al summit G20 di Osaka, Giappone. (Foto: Sheng Jiapeng/China News Service/VCG via Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato il via libera alle aziende statunitensi di vendere forniture di tecnologia a Huawei dopo un mese di divieto. A seguito dell’incontro tra ...

Trump entra in Nord Corea e invita Kim negli Usa - storico incontro tra i due leader : storico incontro tra Donald Trump e il leader NordCoreano, Kim Jong-un, alla frontiera interCoreana: insieme hanno anche attraversato la linea di demarcazione e Trump e' entrato per pochi minuti in territorio NordCoreano, diventando il primo presidente Usa a mettere piede nel Paese. Non solo: il 35enne dittatore a Washington ha ricevuto un invito alla Casa Bianca, anche se non c'e' alcuna data e serviranno probabilmente ulteriori progressi. E' ...

Benvenuto al Nord. Kim accoglie Trump - primo presidente Usa a varcare il confine : Donald Trump ha attraversato da solo il confine intercoreano al villaggio di Panmunjom, primo presidente Usa ad averlo mai fatto. “Mi sento benissimo”, ha commentato subito dopo, mentre il leader Kim Jong-un gli andava incontro. La stretta di mano tra i due è avvenuta quindi in Corea del Nord. ”È un piacere vederti di nuovo”, ha detto il tycoon. Il supremo comandante ha ricambiato, dicendo che “non si ...