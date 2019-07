Uomini e donne | Teresa Langella ad Ibiza senza Andrea | fan preoccupati

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) I viaggi adnon fanno bene agli ex protagonisti di. In varie occasioni, infatti, il ritorno dall'isola spagnola non ha portato bene alle coppie appena nate e che, per una ragione o per l'altra, hanno poi deciso di porre fine alle loro frequentazioni. Con questi presupposti, il viaggio dista scatenando grande apprensione tra i suoi followers, soprattutto tenendo conto che al suo fianco non c'è l'attuale fidanzatoDal Corso. La coppia riuscirà a superare la lontananza? Interrogati da diversi utenti sul web, siachehanno dissipato ogni dubbio confermando di non avere alcun motivo per lasciarsi e spiegando le ragioni per le quali lei è partita per la meta più ambita dai vip nostrani. A suo dire non si tratterebbe di un semplice viaggio di piacere.adper girare un video La "maledizione" dicolpirà anche altri ...

matteosalvinimi : Siamo impegnati per garantire la massima tutela per chi è davvero a rischio ma siamo determinati a recuperare centi… - Linkiesta : Le donne e gli uomini che in Italia hanno tra i 18 e i 35 anni sono tra i più poveri, malpagati e precari della sto… - matteosalvinimi : Non smetterò mai di ringraziare le nostre donne e i nostri uomini in divisa per il loro immenso lavoro quotidiano a… -