Universiadi Napoli 2019 | programma | orari e tv di oggi lunedì 8 luglio Come vederle in

Universiadi Napoli 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (lunedì 8 luglio). Il programma e gli orari : oggi lunedì 8 luglio va in scena una nuova giornata di gare alle Universiadi 2019, tutto pronto a Napoli e in tutta la Campania per ospitare questa grande manifestazione multisportiva riservata agli iscritti ai vari Atene. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi lunedì 8 luglio alle Universiadi 2019, il programma completo con tutti gli orari e come vederle in diretta tv e streaming. Universiadi Napoli 2019, IL programma DI oggi (8 ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Carlotta Ferlito - ritorno magico! Principessa a Napoli - oro al corpo libero : Carlotta Ferlito è tornata sul palcoscenico internazionale dopo tre anni di assenza e lo ha fatto nel miglior modo possibile: vincendo! L’azzurra ha conquistato una strepitosa medaglia d’oro al corpo libero in occasione delle Universiadi 2019, la siciliana ha eseguito un meraviglioso esercizio al quadrato ed è stata premiata dai giudici con un buonissimo 13.200 che oggi è bastato per trionfare: la 24enne è stata accolta da un boato ...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia al sesto posto con 3 ori : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Universiadi Napoli - nei primi giorni di gare tre medaglie d'oro e tanti podi per l'Italia : Universiadi di Napoli 2019 iniziate bene per gli atleti italiani, che alla lunga si stanno facendo valere nelle discipline specialità della casa come la scherma, la ginnastica, nuoto, shooting e i tuffi. Invece, si sta rivelando più difficile il cammino italiano negli sport di squadra, dove gli azzurri vanno a corrente alternata. È possibile seguire le gare su Rai 2, Rai Sport o iscrivendosi gratuitamente al sito della FISU....Continua a leggere

Universiadi Napoli 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (domenica 7 luglio). Il programma e gli orari : Le Universiadi propongono oggi, domenica 7 luglio, la sesta giornata di gare e la quarta nella quale verranno assegnate medaglie: molti sport faranno il loro esordio nella manifestazione e quindi tanti saranno gli azzurri in gara, sia a livello individuale che negli sport di squadra. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi: 09.00 TAEKWONDO – Poomsae maschile e femminile individuale, preliminari (Umberto Pastore, Elena Blundo) 09.00 ...

Universiadi Napoli 2019 : programma - orari e tv di oggi (domenica 7 luglio). Come vederle in streaming : oggi domenica 7 luglio andrà in scena la quinta giornata delle Universiadi 2019, a Napoli prosegue la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito il calendario compleeto, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di oggi domenica 7 luglio alle Universiadi 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due o su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e su ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Italia d’oro con Rosatelli nella scherma e nel trap misto! Pioggia di argenti con Occhipinti nei 1500 stile - Bianchi e Lucarini nella scherma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi Con il volley si chiude il programma degli azzurri nella giornata odierna delle Universiadi, appuntamento a domani con la nostra consueta DIRETTA LIVE. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22:09 VOLLEY – Arriva la sconfitta anche per le ragazze della pallavolo, battute dal Giappone per 1-3 (21-25, 25-22, 24-26, ...

Universiadi 2019 NAPOLI/ Risultati live 6 luglio : Rosatelli oro nel fioretto! : UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: Risultati live di oggi sabato 6 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Italia d’oro con Rosatelli nella scherma e nel trap misto! Pioggia di argenti con Occhipinti nei 1500 stile - Bianchi e Lucarini nella scherma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 20:20 NUOTO – Chiuderanno il programma odierno le semifinale dei 50m dorso maschili: il nostro Bonacchi è nella seconda frazione. 20:17 NUOTO – Scalia chiude seconda e vola in finale, settima Paruscio che non ce la fa. 20:15 NUOTO – Sta per iniziare la seconda semifinale dei 100 dorso femminili con due Italiane in vasca: Paruscio e ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Rossi/D’Ambrosio d’oro nel trap misto! Occhipinti argento nei 1500! Bronzo nei tuffi e Di Cola nei 200 stile libero - finale tutta azzurra nel fioretto maschile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19:38 NUOTO – Conclusasi anche la seconda semifinale dei 200m farfalla maschili: il nostro Ferraro ha chiuso quarto e non è riuscito a centrare la finale, ce l’ha fatta invece Carini che aveva chiuso terzo la prima semifinale. 19:35 SCHERMA – Ricordiamo che nel fioretto maschile c’è una finale tutta azzurra tra Bianchi che ha superato il ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Rossi/D’Ambrosio d’oro nel trap misto! Occhipinti argento nei 1500! Bronzo nei tuffi e Di Cola nei 200 stile libero - poker di podi nella sciabola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19:10 NUOTO – Tra poco tocca ai 100m rana femminili con la nostra Fangio qualificata. 19:07 NUOTO – Bronzo DI Cola! L’azzurro chiude terzo dietro all’americano Apple e al russo Snegirev, altra medaglia in casa azzurra. 19:03 NUOTO – Sta per cominciare la finale dei 200 stile uomini con i nostri Ciampi e Di Cola che si giocano le ...

Nuoto - Universiadi 2019 : Alessio Occhipinti conquista l’argento nei 1500 stile libero a Napoli : Alessio Occhipinti conquista un argento di prestigio nei 1500 stile libero maschili. Nella piscina Scandone di Napoli, sede delle gare delle Universiadi 2019, l’azzurro è giunto secondo nella distanza più lunga del programma natatorio. Una distribuzione intelligente quella di Occhipinti che ha saputo guadagnarsi con merito il podio, mettendo in mostra una gestione agonistica della gara considerevole. Per il classe ’96 nostrano, ...

Universiadi - finalmente Napoli! D'Ambrosio è d'oro nel trap misto : finalmente il primo napoletano mette al collo la prima medaglia d'oro alle Universiadi 2019. Esulta il napoletano Simone D'Ambrosio, già primo al campionato italiano universitario di...