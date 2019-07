Universiadi | al via le gare di atletica leggera | le finali saranno fino al 13 luglio

ITALIA RUSSIA PALLANUOTO - Universiadi 2019/ Risultato : via alla partita! : Diretta ITALIA RUSSIA PallaNUOTO UNIVERSIADI 2019, orario e Risultato della sfida per il primo posto nel girone. Si gioca a Casoria, oggi 8 luglio,.

Nuoto - Universiadi 2019 : Silvia Scalia agguanta il bronzo nei 100m dorso in rimonta : Arriva un’altra medaglia per l’Italia in queste Universiadi di Napoli 2019; nella finale dei 100m dorso femminili la ventenne allenata da Gianni Leoni Silvia Scalia è riuscita ad agguantare un ottimo bronzo nuotando in 1:00.43 e chiudendo a 1.14 dalla medaglia d’oro americana Katharine Berkoff, imprendibie fin dalle prime bracciate; a completare la doppietta statunitense ci ha pensato Elise Haan, con un ritardo di 33 centesimi ...

Napoli - atleta Universiadi truffato in via Marina con il trucco del «pacco» : «Un giovane straniero proveniente da una delegazione delle Universiadi, alloggiato in una delle navi da crociera che fungono da villaggio nel Porto di Napoli, è rimasto vittima di un...

Universiadi 2019 NAPOLI/ Risultati live 5 luglio : al via con scherma e nuoto! : Risultati UNIVERSIADI 2019 NAPOLI di oggi 5 luglio 2019: programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti nella seconda giornata.

Universiadi Napoli 2019 - Mattarella alla cerimonia d’apertura : incontro con Noemi. Via a gare : si assegnano prime medaglie : Applausi, ma anche fischi, mercoledì sera allo stadio San Paolo di Napoli, durante la cerimonia d’apertura delle Universiadi. A dichiarare ufficialmente aperta la 30esima edizione, a cui partecipano le delegazioni di 130 Paesi del mondo e oltre 8mila atleti, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poco prima ha incontrato anche la piccola Noemi, la bambina di 4 anni ferita lo scorso 3 maggio durante un ...

Mattarella dà il via a Napoli alle Universiadi : Universiadi, Mattarella: Questo grande evento sportivo contribuirà a rafforzare i rapporti tra le nazioni del mondo.

Al via a Napoli le Universiadi estive : A Napoli prende il via la 30esima edizione delle Universiadi estive, i giochi olimpici dedicati agli studenti universitari di tutto il mondo, in programma dal 3 al 13 luglio 2019. Attesi in Campania oltre 8mila partecipanti, provenienti da 118 Paesi diversi per contendersi le 220 medaglie in palio nelle 18 discipline sportive previste. Oltre a Napoli si gareggera in altri 33 comuni campani; 58 in tutto gli impianti sportivi costruiti o rimessi a ...

Al via le Universiadi - 8mila atleti di 128 Paesi in gara : Una "sfida consapevole" l'ha definita il governatore della Campania ma anche "un miracolo aver organizzato le Universiadi in dieci mesi". Massimiliano Rosolino - che della manifestazione e' ambasciatore - evoca i "superpoteri di Napoli" e sottolinea "l'eredita' legata allo sport. E' una grandissima vittoria per tutti i territori della Campania avere tanti impianti ristrutturati". Il via ufficiale delle Universiadi, con la cerimonia d'apertura al ...

Universiadi a Napoli - esplode il traffico e il Comune corre ai ripari : cambi di marcia in viale Gramsci e via Bruno : corre ai ripari il Comune e chiede aiuto ai vigili urbani così il piano traffico per le Universiadi da lunedì alle 7 cambierà. Con viale Gramsci e via Giordano Bruno il cui senso...