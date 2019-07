Universiade | domani ore 21 Italia-Francia a Benevento Pippo Inzaghi | “con la Francia è

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) “La partita con lanon è mai una partita come le altre, lo sappiamo bene. E’ qualcosa di speciale. Quindi i tifosi più che mai dovranno esserci!”. E se lo dice uno che si chiama Filippoche di partite internazionali ne ha giocate davvero tante, c’è da crederci. Anche perché faceva parte del gruppo meraviglioso del 2006 che vinse i Mondiali di Berlino in finale contro la poco, in quell’occasione, “douce France”. Tredici anni dopoha lo stesso entusiasmo di sempre, anche per la sua carriera di allenatore: è il nuovo tecnico del, proprio dovesera la Nazionale Universitaria di Daniele Arrigoni sfiderà ladi Bruno Naidon. Lui è in ritiro a Pinzolo con la squadra ma ci tiene a far arrivare il suo tifo: “Ho già avuto modo di constatare l’affetto della piazza di. I tifosi sono stati incredibili, quindi sono certo che non faranno ...

