Unesco | Gruppo Zaia | altro successo internazionale del nostro presidente

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Treviso, 8 lug. (AdnKronos) – ‘Dopo le Olimpiadi invernali, oggi festeggiamo le Colline del Prosecco. è un anno fantastico per ilVeneto, e il merito è di Luca, undi Regione capace di raggiungere questi due importanti obbiettivi in poche settimane”. è il commento raggiante della CapoSilvia Rizzotto () che interviene sul ‘della spedizione veneta a Baku. Sono orgogliosa, come trevigiana, di questo riconoscimento, perché certamente non potrà che aumentare ulteriormente la capacità attrattiva delterritorio, già noto ed apprezzato a livello mondiale”.‘E sono fiera, da Capo, dell’immane e straordinario lavoro delLuca, capace anche qui, dopo ilstraordinario delle Olimpiadi invernali, di incassare un plebiscito. Un uomo che in ...

Consiglioveneto : #Agricoltura Bartelle (IIC): #CollineProsecco e #Unesco: paragone divergenze un gruppo e proteste di chi lotta per… -