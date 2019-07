Una Vita | spoiler al 13-07 | Samuel vuole rinchiudere la moglie in una clinica mentale

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Non mancano mai colpi di scena nel popolare sceneggiato di origini iberiche “Una”. Nelle puntate in onda questa settimana,Alday e Ursula Dicenta saranno finalmente soddisfatti per l’influenza che Cristina Novoa ha esercitato su Blanca. Il fratello di Diego non appena la sua amata si dirà pronta a dedicare la suaalla religione, decidendo addirittura di rinchiudersi in un convento per non commettere più peccati, prenderà una drastica decisione. Il minore degli Alday vorrà far finire lain un istituto specializzato per la cura di malattie mentali. Blanca pentita di aver tradito il marito, Cristina è stata ingaggiata da Ursula Nella puntata che i telespettatori italiani hanno avuto modo di vedere oggi lunedì 8 luglio 2019, Blanca ha fatto rimanere senza parole tutti gli abitanti di Acacias 38 durante una preghiera pubblica. La figlia di Ursula completamente ...

UNHCRItalia : “Più di 50 rifugiati e migranti uccisi negli attacchi in Libia martedì. Più di 80 annegati nel Mediterraneo mercole… - jaxofficial : Io vengo dalla periferia milanese, sono figlio di una cassiera e ho cominciato a lavorare a 18 anni e fare musica d… - civcatt : Tra poco in S. Pietro #PapaFrancesco celebrerà una messa per il 6° anniversario della visita a #Lampedusa. Nel rico… -