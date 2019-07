Una scommessa finita male | la goliardata dello scooter costa cara a Balotelli | SuperMario

sportfair

(Di lunedì 8 luglio 2019)è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Napoli dopo la, unache ha fatto il giro del web Mariopotrebbe pagare a caro prezzo lamessa in scena insieme a Catello Buonocore, che ha ricevuto 2000 euro daper lanciarsi in mare con uno. La Polizia Municipale di Napoli ha infatti denunciato l’ex Milan e Inter per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo. Stando a quanto riferito da ‘Repubblica’, oltre asono stati denunciati anche l’uomo alla guida del mezzo e il titolare della concessione d’uso del molo di Mergellina, proprio dove si è consumata la vicenda. Come se non bastasse, ai tre sono state contestate ulteriori violazioni del Testo Unico dell’Ambiente, come per esempio l’abbandono di rifiuti pericolosi e il getto ...

