Un posto al Sole | trame al 12 luglio | Beatrice scatena la gelosia di Diego a causa di Aldo

Un posto al sole anticipazioni : FRANCO dà l’addio a CIRO : Parte una nuova settimana a Un posto al sole e sarà l’occasione per chiarire una trama che nella narrazione della soap era rimasta un po’ in sospeso… Durante l’inverno e soprattutto nel corso dei mesi in cui Gaetano Prisco (Fabio De Caro) era tornato a infastidire pesantemente FRANCO (Peppe Zarbo), avevamo ritrovato CIRO (Vincenzo Alfieri), il giovane pugile amico del Boschi. L’uomo era entrato a pie’ sospinto ...

Anticipazioni Un posto al sole al 19 luglio : Alex e Vittorio tornano da Berlino : Nuove curiosità all'interno della longeva soap opera di Rai tre, "Un posto al sole" ambientata tra le bellezze della città di Napoli. Gli spoiler degli episodi che vanno dal 15 al 19 luglio mettono lo spettatore di fronte a dei colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Patrizio arriverà nella città di Napoli e tale novità sorprenderà i genitori messi al corrente della fine dello stage. Il giovane Giordano renderà felice il padre ...

Un posto al Sole Anticipazioni : Marina ha davvero ritrovato suo padre Arturo? : Marina è certa di aver riconosciuto suo padre nel volto del senzatetto che si aggira per casa sua e che ha rubato la cornice.

Anticipazioni Un posto al sole : Patrizio pronto a lavorare per Filippo e Serena : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, i destini di Patrizio, Filippo e Serena si intrecceranno in un modo del tutto inaspettato. Il giovane Giordano, appena tornato a Napoli, riceverà un'inaspettata offerta di lavoro da parte della coppia, che sta cercando un valido chef. Nel frattempo Otello Testa, divenuto una star del web, inizierà a perdere il contatto con la realtà. Di seguito le Anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che ...

Un posto al sole - anticipazioni nuovi episodi : una decisione difficile : anticipazioni Un posto al sole dall’8 al 12 luglio: la rivincita di Alberto Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa su Rai3. Le vicende dei protagonisti della fortunata soap partenopea sono molto realistiche e i telespettatori si immedesimano facilmente. Le anticipazioni di Un posto al sole dall’8 al 12 luglio svelano che uno dei protagonisti dovrà prendere una decisione difficile. A causa degli impegni ...

Un posto al sole - spoiler al 12 luglio : Leonardo e Serena sempre più vicini : La seconda settimana di luglio, già dalle anticipazioni, promette di regalare ai numerosi telespettatori della soap Un posto al sole straordinari colpi di scena che, come sempre, terranno il pubblico con il fiato sospeso. In particolare, gli episodi in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio si concentreranno sul controverso rapporto tra Leonardo e Serena. La donna, dopo aver scoperto l'attività illecita che Leonardo ha organizzato su una delle sue ...

Un posto al sole - trame dal 15 al 19 luglio : Diego fa perdere le tracce di sé : Un posto al sole, la popolare soap partenopea continuerà a dare molto risalto alla vicenda che vede protagonista Diego e la sua folle gelosia. Le trame degli episodi in onda dal 15 al 19 luglio, rivelano che il figlio di Raffaele sarà sempre più fuori controllo e ad un certo punto farà addirittura perdere le tracce di sé. Intanto, Patrizio rientrerà a Napoli e diverrà il cuoco del servizio di chartering del progetto di Filippo e Serena. ...

Anticipazioni Un posto al sole : Marina scoprirà che Arturo ha un tumore : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio ai personaggi di Marina e Arturo, il misterioso uomo che lei crede essere suo padre. La Giordano, deciderà di invitare l'uomo a stare da lei per poterlo conoscere meglio, ma purtroppo la donna farà una scoperta drammatica sul suo conto. Nel frattempo Roberto, Filippo e Serena dovranno affrontare diversi ostacoli per poter avviare la loro attività di chartering, primo fra tutti: ...

Anticipazioni Un posto al sole : Diego sempre più fuori controllo a causa di Beatrice : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà svelato il futuro dei fratelli Giordano, ma mentre ad attendere Patrizio ci sarà un'inaspettata proposta di lavoro che potrebbe cambiare in meglio la sua vita per Diego le cose si metteranno sempre peggio fino a prendere una svolta decisamente drammatica. Quest'ultimo non riuscirà ad accettare il rifiuto di Beatrice e la sua ossessione amorosa lo porterà a un passo dal compiere un gesto folle, ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 8 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5291 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 8 luglio 2019: Alberto Palladini (Maurizio Aiello) appare pronto a tutto pur di sabotare l’inizio del nuovo business di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo (Michelangelo Tommaso)… Franco (Peppe Zarbo) tornerà in palestra per incontrare di nuovo Ciro (Vincenzo Alfieri)… L’incontro di Assunta (Daria D’Antonio) con Alex (Maria Maurigi) rischia di ...

Un posto al sole - anticipazioni dall’8 al 12 luglio : Vittorio tradisce Alex : Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Vittorio sembra essere andato in confusione per via di Anita. La ragazza, infatti, sta cercando di tornare insieme al figlio di Guido. Questo, anche se legato ad Alex, è visibilmente preso dalla situazione con Anita e non sa come uscirne. […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dall’8 al 12 luglio: Vittorio tradisce Alex proviene da Gossip ...

Un posto al Sole Anticipazioni 5 luglio 2019 : Giulia in crisi per amore : Durante una discussione, Angela scopre che sua madre sta soffrendo e sta vivendo una vera e proprio crisi sentimentale. Filippo fa una proposta imperdibile a Leonardo.

Anticipazioni Un posto al sole dall'8 al 12 luglio : Vittorio cede di fronte ad Anita : Proseguirà per tutta l'estate l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, un vero e proprio pilastro della programmazione della terza rete. Tanti i colpi di scena che vedremo nel corso di questi nuovi appuntamenti che si preannunciano decisamente entusiasmanti per tutto il pubblico. In particolar modo vi segnaliamo che durante le puntate estive della soap, in onda dall'8 luglio in poi, assisteremo al ...

Un posto al sole anticipazioni : SERENA - tante novità per lei? : Dopo il dolore per la perdita inaspettata di un padre che non aveva neanche avuto il tempo di conoscere più di tanto, a Un posto al sole si aprono nuovi scenari per il personaggio di SERENA Cirillo (Miriam Candurro). Ottenere l’eredità del genitore non è stato facile per SERENA, che si è ritrovata come rivali dei parenti piuttosto agguerriti, ma ora la donna ha a disposizione una bella somma da investire e ciò – come la narrazione ha ...