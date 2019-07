Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 12 | 10

Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale puntamento con il buongiorno della redazione Caprile Luigi in studio in apertura nuovo sbarco di migranti a Lampedusa una piccola imbarcazione è stato intercettato dai carabinieri a circa un miglio dalla costa 19 per bordo tutti di origini tunisine sono state trasferite nel centro di accoglienza dell’isola ieri sera altri 10 migranti erano stati bloccati a terra dopo essere approdati con un barchino sono ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : Marò al via ultima udienza all'Aja - 8 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Al via ultima udienza all'Aja sul caso dei Marò Latorre e Girone: si deciderà giurisdizione di Italia o India, 8 luglio,.

Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati la redazione in studio Roberta Frascarelli secondo mini sbarco di migranti a Lampedusa nel giro di poche ore una piccola imbarcazione è stata intercettata intorno all’una dalla motovedetta dei Carabinieri a circa un miglio dalla costa con 19 persone a bordo e tutte di origini tunisine gli extracomunitari sono stati trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera accompagnati importo dado sono ...

Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo dalla redazione in studio Roberta Frascarelli via libera dal governo di Malta lo sbarco dei 65 migranti a bordo della Concordia la nave si sarà poi tu ti ricordo Cati in altri paesi europei per sapere il premier giostra Mosca dura lo scontro fra la Ormeggi Mediterranee Ministro dell’Interno Salvini giorno dopo la pacco del veliero alexej foto a Lampedusa la nave è stata sequestrata perquisita il capo ...

Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati da redazione in studio Roberta Frascarelli una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva Venezia sballando poco dopo il bacino San Marco mentre sulla città infuriava di Grandine vento secondo informazioni della capitaneria di porto la prua della nave sarebbe arrivata a sfiorare Uno yacht ancorato in riva 7 Martiri e altre imbarcazioni della Repubblica di trattato riuscendo ad evitare ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : migranti - tensioni nel governo - 8 luglio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. migranti, tensione nel governo M5s-Lega: il sottosegretario Di Stefano attacca il ministro Salvini, 8 luglio 2019,.

Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata della redazione studio Roberta Frascarelli nuovo scontro governo NCC sulla nave Alex mediterranea con 54 migranti a bordo e sulla Alan kurdi della tedesca che ne ha soccorsi 65 per la prima giallo sull’accordo con Malta Mentre per la seconda il governo di bambino ha chiesto un porto sicuro senza avere risposta sono state trasferite dalla Alex su una motovedetta della Guardia Costiera i primi 13 ...

Calciomercato Juventus News/ Idea Gabriel Jesus! - Ultime Notizie - : Calciomercato Juventus News, ultime notizie oggi 8 luglio 2019: per l'attacco Gabriel Jesus, Cristian Romero rimane in prestito al Genoa.

Ultime NOTIZIE/ Oggi ultim'ora - Venezia : nave crociera sbanda - tragedia sfiorata : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora di Oggi. Venezia, sfiorata tragedia nel porto. nave Costa Crociere sbanda e sfiora due battelli, 7 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 07-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con formazioni Buonasera dalla redazione in questa domenica 7 luglio in studio Giuliano Ferrigno livello Alex del LG mediterranea con 41 migranti a bordo forzate il blocco è attaccato nel porto di Lampedusa immigrati sono sbarcati per effetto del sequestro penale della nave Mentre l’equipaggio è il capitano come fa sapere il Viminale sono indagati per favoreggiamento dell’immigrazione ...

Ultime Notizie Roma del 07-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno livello alexthelionet mediterranea con 41 migranti a bordo appoggiato il blocco è attaccato nel porto di Lampedusa migranti sono sbarcati per effetto del sequestro Penale del fallimento l’equipaggio è il capitano come fa sapere i criminali sono indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina siamo assolutamente sereni perché convinti di aver ...

Ultime Notizie Roma del 07-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio da redazione domenica 7 luglio in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura la scadenza dell’ultimatum l’iran ed a seguito alle minacce Inizia ufficialmente la seconda fase del piano per ridurre i suoi obblighi previsti dall’accordo sul nucleare del 2015 Aumentando il livello di arricchimento dell’uranio al 5% dal 3,67 stabilito dall’accordo nell’ultimo anno ...

Governo Ultime Notizie : Tav ed Eutanasia - le posizioni M5S-Lega : Governo ultime notizie: Tav ed Eutanasia, le posizioni M5S-Lega Non c’è solo l’immigrazione e la partita con Bruxelles nell’agenda di Governo. Se per la seconda sembra ormai cosa fatta (grazie all’aggiustamento strutturale promesso per la prossima legge di bilancio), per il tema migratorio sembra ci sia sempre più sintonia tra Lega e Movimento, con i pentastellati che si sono avvicinati sempre più alle posizioni del ...

Ultime Notizie Roma del 07-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Il Veliero Alex della NG mediterranea con 41 migranti a bordo ha forzato il blocco è attaccato nel porto di Lampedusa migranti sono sbarcati perfetto del sequestro penale della nave Mentre l’equipaggio il capitano sono indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina siamo assolutamente sereni perché ...