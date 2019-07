Udienza all’Aja | duello tra Italia e India su Marò | in ballo “la giurisdizione”

Marò - all’Aja inizia l’Udienza per stabilire se Latorre e Girone dovranno essere processati in Italia o in India : I Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono tornati a casa, in Italia, ormai da qualche anno e i rapporti tra il nostro paese e l’India sono tornati alla normalità ma la vicenda dei due fucilieri di Marina accusati di aver ucciso due pescatori Indiani scambiandoli per pirati il 15 febbraio 2012 al largo della costa del Kerala, nel sud dell’India, durante una missione a protezione di un mercantile Italiano, non è ancora finita. ...