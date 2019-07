Tutti contro Messi | furia dal Brasile | “il Barcellona e l’Argentina hanno avuto episodi a

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) “E’ frustrante che un giocatore come, con la sua qualita’, si lamenti per presunti torti subiti. Ile l’Argentinaspessoa favore e lui non ha mai parlato di corruzione”. Sono le dichiarazioni del difensore delMarquinhos che ha attaccato. “ha perso e deve accettarlo, come abbiamo fatto noi brasiliani quando siamo stati eliminati dal Belgio al Mondiale”, ha aggiunto Thiago Silva. “A volte quando si perde si da’ la colpa all’arbitro per non parlare delle proprie responsabilita'”, ha aggiunto l’ex difensore del Milan.“deve avere più rispetto e accettare le sconfitte”. Sono le dure parole nei confronti del capitano dell’Argentina del tecnico delTite,aveva parlato di “corruzione” dopo il successo ...

