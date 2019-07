Tumori | a Trieste il gotha mondiale della medicina | le ultime frontiere della ricerca

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Si riunisce alla Stazione Marittima ditra domani e domenica 14 luglio, ilsuisu iniziativa di l’Icgeb, il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di. Il Congresso “Dna Tumour Virus” e’ in assoluto il piu’ importante incontro scientifico a livello internazionale in questo settore e vedra’ la partecipazione di oltre 300 esperti, provenienti da tutto il mondo, tra Stati Uniti, Europa, America Latina, Asia, Africa e Australia. Il Congresso, che rappresenta anche il sesto appuntamento nella serie di conferenze organizzate in memoria di Arturo Falaschi, mente e forza portante nella fondazione e sviluppo dell’Icgeb, e’ anche la prima uscita pubblica in Italia del neo Direttore Generale dell’Istituto Lawrence Banks, di rientro dalla sua prima missione nella sede di ...

AleCapu82 : RT @ICGEB: A #Trieste il gotha mondiale della ricerca sui #tumori - GroupTumour : RT @ICGEB: A #Trieste il gotha mondiale della ricerca sui #tumori - LippolisE : RT @ICGEB: A #Trieste il gotha mondiale della ricerca sui #tumori -