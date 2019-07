Triggiano | domatore sbranato dalle tigri al circo | domani funerali nel Salento

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il mondo circense è ancora sconvolto per quanto accaduto sabato sera all'interno delMarina Monti Orfei che si trovava a, in provincia di Bari. Come si ricorderà, ilEttore Weber, di 61 anni, volto noto nel mondo del, è stato brutalmente attaccato da ben quattroreali del Bengala. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli investigatori, gli animali sono stati posti sotto sequestro giudiziario e affidati momentaneamente allo Zoosafari di Fasano. Da qui comunque, a breve, i grossi felini dovrebbero essere trasferiti in una struttura idonea. Il direttore della struttura faunistica, Fabio Rausa, ha scritto infatti alle autorità competenti che gli otto animali posti sotto sequestro non possono restare nello zoo in questione, questo per mere ragioni normative e logistiche. Intantoa San Cesario di Lecce, nelquindi, si svolgeranno le ...

fattoquotidiano : Bari, domatore del Circo Orfei ucciso da tigri a Triggiano. Sul posto i Carabinieri - Corriere : Domatore di un circo Orfei ucciso dalle tigri a Triggiano - sandra71panzer : RT @sangesnicola: I carabinieri hanno avviato un'inchiesta, ma non c'è nulla da indagare. Considerando che nei circhi le tigri vengono frus… -