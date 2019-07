Treviso | entra in pizzeria ricoperto di sangue | ' Papà ha accoltellato me e la mamma'

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) È stato arrestato questa mattina ad Oderzo, in provincia di, un uomo di 59 anni, di origine marocchina, accusato di lesioni gravissime e tentato omicidio nei confronti della propria famiglia. Il fatto è accaduto ieri sera, in seguito ad una accesa lite familiare a Colfrancui, frazione del comune di Oderzo, in Via San Tiziano n. 34. L'uomo avrebbela moglie ed i due figli, un ragazzo ed una ragazza: il più grave è il figlio di 34 anni, che è riuscito a scappare chiedendo aiuto all'interno di unadel quartiere. "È stato il padre ad aggredire per primo i familiari", hanno riferito alcuni vicini di casa che si sono subito precipitati in strada spaventati dalle urla provenienti dall'abitazione....

