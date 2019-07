Treviso | bufera su cartello al bar | ' Se mostri il seno bevi gratis'

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Seile, più sei formosa, più. È questo il contenuto di unappeso in un bar di via Collalto, a. Il titolare, Angelo, l'ha messo diversi anni fa, ma nessuno finora ci aveva fatto caso. A sollevare il caso, è stato lo psicoterapeuta Andrea Sales, in città per un corso di formazione: dopo averlo fotografato, l'ha postato sulla sua pagina social e, indignato, si è domandato come sia possibile che, di fronte a questo degrado, nessuno degli avventori abbia mai detto nulla. IlIl bar "Da Angelo" diè un locale come tanti altri. Accanto al listino prezzi, però, ha un "tariffario" dedicato al pubblico femminile davvero particolare. "Se fai vedere il- si legge - vinci, se hai la prima taglia di reggi, uno shot (ossia un bicchierino di amaro o di un altro superalcolico, n.d.R.), due shot, se hai la seconda, tre shot se hai la ...

