Trenta | Avevo avvisato Salvini | non ha voluto ascoltare Ora si lamenta

(Di lunedì 8 luglio 2019) Tra Elisabettae Matteoquel feeling necessario fra ministro della Difesa e ministro dell’Interno non è mai scattato. Anzi, spesso le frizioni fra di loro hanno provocato scintille. Ancora adesso, dinanzi ai diversi casi di navi cariche di migranti che popolano il mar Mediterraneo e chiedono di poter sbarcare, la ministra non nasconde la sua rabbia e il suo rammarico perché tutto questo “si sarebbe potuto evitare”. Non solo, “lodetto a Matteo: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non hae adesso si”.Intervistata dal Corriere della Sera,rispedisce al mittente gli attacchi che ha ricevuto negli ultimi giorni e sottolinea quella che secondo lei è la prima delle priorità da affontare.. “Indipendentemente dal caso migranti e delle ong l’emergenza da ...

