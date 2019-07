Trasporti | Raggi ha inaugurato nuovo corridoio mobilità Laurentina-Tor Pagnotta

romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma – Dopo quasi dieci anni di attesa tra ritardi nel progetto e inchieste della magistratura, e’ in servizio da oggi ildella mobilita’ Eur-Tor, un collegamento diretto tra quartieri periferici del quadrante Sud di Roma come Tor, Cecchignola e Fonteche da ora saranno connessi con la metro B. Insieme alla preferenziale, di circa 5,5 chilometri di lunghezza, sono state attivate tre nuove linee di filobus ed e’ stata disegnata la rete bus esistente. A inaugurare ilcon una corsa in filobus – un altro, separato, e’ stato riservato alla stampa (e a due turisti, saliti a bordo per errore) – daal deposito Atac di Tor, e’ stata la sindaca di Roma, Virginia, insieme all’assessore alla Mobilita’, Linda Meleo, al presidente del IX ...

