Trame Bitter Sweet lunedì e martedì | Bulut scappa di casa

Bitter Sweet - Trame : Engin fa una proposta di matrimonio alla coinquilina di Nazli : Dopo il grande successo della soap opera turca “Cherry Season”, i telespettatori italiani stanno apprezzando molto le vicende della nuova serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, che ha segnato il ritorno dell’attrice Ozge Gurel. Le anticipazioni delle puntate di agosto 2019, oltre a svelare che Ferit Aslan e Nazli Piran cambieranno la sorte del piccolo Bulut, dicono che ci sarà finalmente una svolta per un’altra coppia. Si tratta ...

Bitter Sweet - Trame : la sorella di Deniz tenta di uccidere la Piran prima delle nozze : Torna l'appuntamento con Bitter Sweet, la serie tv turca in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle prossime puntate italiane, la sorella di Deniz deciderà di organizzare un piano diabolico contro Nazli Piran per impedirle di sposare Ferit Aslan, l'uomo che ha sempre amato. Bitter Sweet: la cuoca non vuole sposare Ferit Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative alle puntate in onda nelle prossime settimane in Italia, svelano che Deniz ...

Bitter Sweet - Trame : Demet chiede il divorzio dopo essere stata aggredita da Hakan : Torna lo spazio con Bitter Sweet, la serie tv turca che sta collezionando ottimi ascolti sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5 Hakan Onder dimostrerà di provare una cocente gelosia per Ferit Aslan tanto da arrivare a maltrattare Demet. Bitter Sweet: Hakan geloso della moglie Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate che i telespettatori italiani avranno modo di vedere nelle prossime ...

Bitter Sweet - Trame dell'8 luglio : Bulut scappa di casa - la Piran passa la notte con Ferit : Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet, la serie tv turca con protagonista Ozge Gurel, già vista in Cherry Season - La Stagione del Cuore. Le trame della nuova puntata, in programma lunedì 8 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, rivelano che Nazli Piran deciderà di raccontare tutta la verità a Ferit Aslan su sua sorella Asuman, mentre Bulut farà preoccupare tantissimo Demet, quando scomparirà nel nulla. Bitter Sweet, puntata precedente: Bulut ...

Bitter Sweet - Trame : Nazli vorrebbe partire con Asuman : Nuovo appuntamento con le trame dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Demet approfitterà della gelosia che suo fratello Deniz nutrirà nei confronti di Ferit e Nazli per far allontanare la cuoca dal ricco imprenditore. Il musicista non appena verrà a conoscenza che gli Onder hanno ottenuto la custodia di Bulut, si vendicherà su consiglio della sorella. L’ex fidanzato di Alya ...

Bitter Sweet - Trame del 4 luglio : Bulut conteso tra l'Aslan e Hakan : Le vicende di Bitter Sweet continuano ad appassionare sempre più italiani sulle reti Mediaset. Le trame del nuovo episodio in programma giovedì 4 luglio su Canale 5 annunciano che la battaglia legale tra Hakan e Ferit Aslan per l'affidamento di Bulut entrerà nel vivo e sarà senza esclusioni di colpi. Nel frattempo Nazli Piran sarà sempre più vicina al manager sebbene non riescano a superare il muro di imbarazzo che c'è tra di loro. Bitter Sweet: ...

Bitter Sweet - Trame al 12luglio : l'Aslan e Nazli si baciano - Deniz furioso con Ayla : Si preannunciano ricche di colpi di scena le nuove puntate dello sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni di ciò che accadrà la prossima settimana, segnalano che Ferit Aslan e Nazli Piran finalmente dimostreranno di piacersi a vicenda, scambiandosi un bacio. Purtroppo l’aspirante chef dopo essersi risvegliata tra le braccia del suo datore di lavoro, proverà un forte imbarazzo che la porterà ad essere sfuggente nei ...

BITTER SWEET - anticipazioni e Trame puntate dall’8 al 12 luglio 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019: Dopo l’esito giudiziario della vicenda relativa all’affido di Bulut, Nazli è infuriata con Asuman per aver inviato le foto; Asuman le fa notare che anche lei, con il suo comportamento, ha in parte influenzato la sentenza. Nazli decide finalmente di confessare tutto a Ferit, ma quando lo raggiunge bevono ...

Bitter Sweet - Trame episodio 2 luglio : Nazli si prende cura dell'Asan malato : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet, la serie tv turca incentrata sulla storia d'amore di Ferit Asan e Nazli Perin, interpretata dall'attrice Ozge Gurel già vista in Cherry Season - La Stagione del Cuore. La trama dell'episodio 17 in programma martedì 2 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, svelano che Nazli deciderà di prendersi cura del manager dopo aver accusato un malessere, mentre Fatos e Engin rimarranno bloccati in ...

Bitter Sweet - Trame : il nipote di Ferit scappa dopo essere stato affidato agli Onder : Lo sceneggiato di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, approdato su Canale 5 dal 10 giugno, prosegue la sua messa in onda dal lunedì al venerdì con inizio alle 14:45. Nelle puntate che i telespettatori vedranno tra qualche settimana non mancheranno colpi di scena. Gli spoiler, infatti, segnalano che Nazli Piran e Ferit Aslan prenderanno un forte spavento. Tutto avrà inizio quando Demet e Hakan diventeranno i tutori legali del ...

Trame Bitter sweet : lo zio di Bulut malato - ha la febbre alta ed è aiutato da Nazli : Da lunedì 10 giugno ha avuto inizio la soap opera turca intitolata "Bitter sweet-Ingredienti d'amore", che tiene alta la concentrazione dello spettatore. Questa fiction segue il modello di "Cherry Season" e si concentra sulla tematica dell'amore, uno degli elementi principali della serie. Le anticipazioni delle puntate che vanno dall'1 al 5 luglio fanno notare che Ferit sarà vicino a scoprire la verità in merito all'incidente di Demir e Zeynep. ...

Trame Bitter Sweet inizio luglio : Buse avviserà Ferit del piano di Hakan e Demet : Prosegue l'appuntamento settimanale con la serie televisiva turca, intitolata "Bitter Sweet" che riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di spettatori. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime settimane, sarà al centro dell'attenzione delle Trame l'attrazione reciproca tra Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel). I due innamorati non riusciranno a mettere da parte i sentimenti e finiranno per scambiarsi un bacio intenso pronto ...

Bitter Sweet Trame luglio : la Piran si allontana dall'Aslan a causa della sorella : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che vede protagonista l’attrice Ozge Gurel, sta ottenendo tanto successo in termini di ascolti. Dalle anticipazioni relative agli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset nel mese di luglio si evince che Nazli Piran, pur essendosi resa conto di provare amore nei confronti di Ferit Aslan, si allontanerà dallo stesso. L’asPirante cuoca si licenzierà proprio quando Deniz si ...

BITTER SWEET - anticipazioni e Trame puntate dall’1 al 5 luglio 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019: La macchina che ha causato la morte di Demir e Zeynep è stata manomessa e Hakan ordina a Resul di cancellare le prove. Intanto le ragazze, dopo essere state in piscina con Bulut, si preparano per il concerto di Alya. Il concerto di Alya sta per cominciare, ma Ferit è influenzato, ha la febbre alta e necessita di essere ...