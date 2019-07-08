Corriere : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-07-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - edoludo : RT @RRobitt2011: 38 arresti. Roma la centrale finanziaria del traffico di esseri umani Il terrificante scenario in cui si muovono gli scafi… -
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA TORRENOVA A MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI. PRUDENZA PER UN INCENDIO SU VIA PONTINA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E IL GRA, DOVE SONO POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN ZONA FIDENE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 16 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA TORRENOVA A MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI. PRUDENZA PER UN INCENDIO SU VIA PONTINA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E IL GRA, DOVE SONO POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN ZONA FIDENE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA TORRENOVA A MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI. PRUDENZA PER UN INCENDIO SU VIA PONTINA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E IL GRA, DOVE SONO POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN ZONA FIDENE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 14 : 30 : SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO. IN CITTA’ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER VIA DEI SEMAFORI NON FUNZIONANTI SULLA C. COLOMBO ALL’INCROCIO CON LA LAURENTINA E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI SUL MANTO STRADALE SU VIA LANCIANI. QUESTA VOLTA SARÀ INTERESSATA LA CARREGGIATA DA LARGO LANCIANI VERSO VIALE XXI APRILE. PERTANTO LE LINEE DI BUS 445, 542 E 544, SARANNO DEVIATE. DA OGGI I ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 13 : 30 : SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO. IN CITTA’ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER VIA DEI SEMAFORI NON FUNZIONANTI SULLA C. COLOMBO ALL’INCROCIO CON LA LAURENTINA E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI SUL MANTO STRADALE SU VIA LANCIANI. QUESTA VOLTA SARÀ INTERESSATA LA CARREGGIATA DA LARGO LANCIANI VERSO VIALE XXI APRILE. PERTANTO LE LINEE DI BUS 445, 542 E 544, SARANNO DEVIATE. DA OGGI I ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 12 : 30 : SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER INCIDENTE DA TORRENOVA IN ENTRATA AL RACCORDO SU QUEST’ULTIMO INCOLONNAMENTI PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA SSUL TRATTO URBANO DELLA A24 Traffico IN CODA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. DA OGGI E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SU VIA LANCIANI. QUESTA VOLTA SARÀ INTERESSATA LA CARREGGIATA DA LARGO LANCIANI VERSO VIALE XXI APRILE. ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 11 : 30 : SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER INCIDENTE DA TORRENOVA IN ENTRATA AL RACCORDO SU QUEST’ULTIMO INCOLONNAMENTI PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA SSUL TRATTO URBANO DELLA A24 Traffico IN CODA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. DA OGGI E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SU VIA LANCIANI. QUESTA VOLTA SARÀ INTERESSATA LA CARREGGIATA DA LARGO LANCIANI VERSO VIALE XXI APRILE. ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 10 : 30 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALL’AURELIA, DALLA RM FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI code tra la laurentina e l’ardeatina per incidente avvenuto sia sulla laurentina sia sull’ardeatina e poi file DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E LUNGO LA COMPLANRE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 10 : 00 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALL’AURELIA, DALLA RM FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI code tra la laurentina e l’ardeatina per incidente avvenuto sia sulla laurentina sia sull’ardeatina e poi file DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E LUNGO LA COMPLANRE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 09 : 30 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALL’AURELIA, DALLA RM FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI code tra la laurentina e l’ardeatina per incidente avvenuto sia sulla laurentina sia sull’ardeatina e poi file DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E LUNGO LA COMPLANRE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 09 : 30 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALL’AURELIA, DALLA RM FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI code tra la laurentina e l’ardeatina per incidente avvenuto sia sulla laurentina sia sull’ardeatina e poi file DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E LUNGO LA COMPLANRE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 09 : 00 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA DALLA RM FIUMICINO ALL A VIA DEL MARE E PIU AVANTI DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAL EST Traffico IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMA CON CODE CHE VANNO DALLA NOMENTANA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE FORO ITALICO CON UN INCIDENTE DA LARGO LANCIANI A VIA SALARIA , E A TRATTI FILE DALL’A24 A VIALE ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 08 : 30 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA DALLA RM FIUMICINO ALL A VIA DEL MARE E PIU AVANTI DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAL EST Traffico IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMA CON CODE CHE VANNO DALLA NOMENTANA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE FORO ITALICO CON UN INCIDENTE DA LARGO LANCIANI A VIA SALARIA , E A TRATTI FILE DALL’A24 A VIALE ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 08 : 00 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA AL’APPIA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAL EST Traffico IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMA CON CODE CHE VANNO DALLA NOMENTANA ALLA SALARIA DIREZIONE FORO ITALICO E A TRATTI DALLìA24 A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO E RALLENTAMENTI SULAL PRINCIPALI STRADE VERSO IL ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 07 : 30 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA AL’APPIA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAL EST Traffico IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMA CON CODE CHE VANNO DALLA NOMENTANA ALLA SALARIA DIREZIONE FORO ITALICO E A TRATTI DALLìA24 A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO E RALLENTAMENTI SULAL PRINCIPALI STRADE VERSO IL ...