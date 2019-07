Traffico Roma del 08-07-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 08-07-2019 ore 11 : 30 : SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER INCIDENTE DA TORRENOVA IN ENTRATA AL RACCORDO SU QUEST’ULTIMO INCOLONNAMENTI PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA SSUL TRATTO URBANO DELLA A24 Traffico IN CODA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. DA OGGI E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SU VIA LANCIANI. QUESTA VOLTA SARÀ INTERESSATA LA CARREGGIATA DA LARGO LANCIANI VERSO VIALE XXI APRILE. ...

Traffico Roma del 08-07-2019 ore 10 : 30 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALL’AURELIA, DALLA RM FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI code tra la laurentina e l’ardeatina per incidente avvenuto sia sulla laurentina sia sull’ardeatina e poi file DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E LUNGO LA COMPLANRE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA ...

Traffico Roma del 08-07-2019 ore 10 : 00 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALL’AURELIA, DALLA RM FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI code tra la laurentina e l’ardeatina per incidente avvenuto sia sulla laurentina sia sull’ardeatina e poi file DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E LUNGO LA COMPLANRE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA ...

Traffico Roma del 08-07-2019 ore 09 : 30 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALL’AURELIA, DALLA RM FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI code tra la laurentina e l’ardeatina per incidente avvenuto sia sulla laurentina sia sull’ardeatina e poi file DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E LUNGO LA COMPLANRE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA ...

Traffico Roma del 08-07-2019 ore 09 : 00 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA DALLA RM FIUMICINO ALL A VIA DEL MARE E PIU AVANTI DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAL EST Traffico IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMA CON CODE CHE VANNO DALLA NOMENTANA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE FORO ITALICO CON UN INCIDENTE DA LARGO LANCIANI A VIA SALARIA , E A TRATTI FILE DALL’A24 A VIALE ...

Traffico Roma del 08-07-2019 ore 08 : 30 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA DALLA RM FIUMICINO ALL A VIA DEL MARE E PIU AVANTI DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAL EST Traffico IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMA CON CODE CHE VANNO DALLA NOMENTANA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE FORO ITALICO CON UN INCIDENTE DA LARGO LANCIANI A VIA SALARIA , E A TRATTI FILE DALL’A24 A VIALE ...

Traffico Roma del 08-07-2019 ore 08 : 00 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA AL’APPIA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAL EST Traffico IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMA CON CODE CHE VANNO DALLA NOMENTANA ALLA SALARIA DIREZIONE FORO ITALICO E A TRATTI DALLìA24 A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO E RALLENTAMENTI SULAL PRINCIPALI STRADE VERSO IL ...

Traffico Roma del 08-07-2019 ore 07 : 30 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA AL’APPIA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAL EST Traffico IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMA CON CODE CHE VANNO DALLA NOMENTANA ALLA SALARIA DIREZIONE FORO ITALICO E A TRATTI DALLìA24 A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO E RALLENTAMENTI SULAL PRINCIPALI STRADE VERSO IL ...

Traffico Roma del 07-07-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 19:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI C’È Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E APPIA; IN INTERNA, FILE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO. E Traffico INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, FILE A PARTIRE DA TORRENOVA VERSO IL RACCORDO ...

Traffico Roma del 07-07-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI C’È Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE A TRATTI RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E APPIA. E Traffico INTENSO ANCHE SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO SI RALLENTA CON CODE DA VIA PORTUENSE AL BIVIO DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. TRAFFICATA LA A12 ...

Traffico Roma del 07-07-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AUMENTA IL Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA COLOMBO ALL’APPIA. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE AL BIVIO DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA A12 Roma-CIVITAVECCHIA LA ...

Traffico Roma del 07-07-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE AL BIVIO DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA SS148 ...

Traffico Roma del 07-07-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NULLA DA SEGNALARE IN QUESTE ORE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA ED IN USCITA DALLA CAPITALE, CIRCOLAZIONE DUNQUE REGOLARE; È UNA DOMENICA POMERIGGIO TRANQUILLA CON IL Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO RACCORDO ANULARE, E ANCHE SULLE STRADE ALL’INTERNO DELLA CITTÀ. LE ATRE NOTIZIE, IN ...