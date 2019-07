Tour de France 2019 | Matteo Trentin | “Ci aspettavamo un attacco di Alaphilippe | ma non in

CLASSIFICA Tour DE FRANCE 2019/ Alaphilippe è la nuova maglia gialla! : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2019: Teunissen è sempre in maglia gialla anche alla vigilia della 3tappa della Grande Boucle, oggi 8 luglio 2019.

Quarta tappa Tour de France 2019 : percorso - altimetria e favoriti : Quarta tappa Tour de France 2019: percorso, altimetria e favoriti Finalmente è tempo di Tour de France 2019. Il percorso della 106a edizione della Grand Boucle Francese si snoda su una distanza di 3.460 km totali, che partono in Belgio da Bruxelles il 6 luglio e arrivano agli Champs Elysees a Parigi il 28 dello stesso mese. Si tratterà ovviamente di tre settimane molto dure, in mezzo alle quali i corridori avranno due giorni di riposo, che ...

Tour de France 2019 - risultato terza tappa : colpo doppio di Julian Alaphilippe! Vittoria in solitaria e maglia gialla per il francese : Era il corridore più atteso e non ha deluso le aspettative, imponendosi con un altro numero da vero fuoriclasse. Julian Alaphilippe fa doppietta nella terza tappa del Tour de France 2019, trionfando in solitaria sul traguardo di Épernay e conquistando anche la maglia gialla. Il 27enne della Deceuninck-Quick Step manda in estasi i tifosi Francesi grazie ad un’azione solitaria partita a oltre 15 km dal traguardo, che gli permette di mettere subito ...

Tour de France 2019 - la quarta tappa di domani : Reims-Nancy. Altimetria - programma - orari e tv : La quarta tappa del Tour de France 2019 molto probabilmente sarà dedicata ai velocisti. La frazione, con partenza da Reims e arrivo a Nancy dopo 213,5 km, potrebbe vedere un arrivo a ranghi compatti. Il tracciato è quasi totalmente pianeggiante, interrotto solo da due GPM di quarta categoria che non sembrano possano impensierire le ruote veloci del gruppo. Altimetria completamente piatta fino al km 121 quando i corridori affronteranno la Côte de ...

Al Tour de France Italia e Francia si alleano : raccolta firme per dire stop al cibo falso : Tour de France: Francia e Italia alleate contro il cibo falso, la raccolta firme alla Grande Boucle Alleanza tra Italia e Francia al Tour de France dove fa tappa la raccolta di firme per dire stop al cibo falso nell‘Unione Europea con l’obbligo di indicare in etichetta la provenienza degli alimenti. L’iniziativa è stata organizzata dall’FNSEA Francese insieme alla Coldiretti, le due maggiori organizzazione agricole presenti in Europa, al ...

