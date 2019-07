Torino | portato via l’archivio | incredibile danno per il club | persi 10 anni di lavoro

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Diecidi. Diecidi giocatori seguiti in giro per il mondo, stilando schede approfondite su ognuno di loro, un archivio di dati che si protraeva dal 2009, anno in cui Gianluca Petrachi sposò il progetto deldi Urbano Cairo. Oggi, tutto questo è andato perso, o almeno lo è per i granata. Già, perché a portar via questa indispensabile banca dati sarebbe stato lo stesso Petrachi, insieme ai collaboratorisi a Roma: Pantaleo Longo e Antonio Cavallo. Un ingenteper la società. Milioni e milioni di video, calciatori suddivisi per caratteristiche, per nazionalità. Tutto questo è azzerato. Tutto da rifare per il nuovo direttore sportivo Bava e i suoi collaboratori. Spetterà ora a Mario Storgato, nuovo talent scout dele a Marco Rizzieri, già granata, ripartire da capo, rianalizzare tutto. Unimmane che non si ricostruirà in pochi mesi. Ma ...

