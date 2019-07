Chiama l’ambulanza per il marito colto da infarto, pochi minuti dopo muore anche lei (Di lunedì 8 luglio 2019) Una tragedia che ha turbato e allo stesso emozionato un’intera comunità quella avvenuta ieri sera a Bruere di Rivoli, frazione a due passi da Torino. Eh sì, perché Alfredo e Lina Carbone se ne sono andati praticamente insieme, dopo una lunga vita percorsa fianco a fianco. Erano marito e moglie, Alfredo e Gina Morello, lui aveva raggiunto i 73 anni e aveva problemi di cuore da tempo, lei era un po’ più giovane, vivevano insieme in via Collegno. Stavano insieme da 50 anni. (Di lunedì 8 luglio 2019) Una tragedia che ha turbato e allo stesso emozionato un’intera comunità quella avvenuta ieri sera a Bruere di Rivoli, frazione a due passi da Torino. Eh sì, perché Alfredo e Lina Carbone se ne sono andati praticamente insieme,una lunga vita percorsa fianco a fianco. Eranoe moglie, Alfredo e Gina Morello, lui aveva raggiunto i 73 anni e aveva problemi di cuore da tempo, lei era un po’ più giovane, vivevano insieme in via Collegno. Stavano insieme da 50 anni.

Nel tardo pomeriggio, Alfredo, si è sentito male in casa, forse per le temperature molto alte di questi giorni di afa e caldo. Immediatamente sua moglie Lina, ha chiamato il 112 ma quando i soccorritori sono arrivati non c'era praticamente più nulla da fare, il cuore dell'uomo aveva smesso di battere. Troppo forte il dolore, la donna dopo aver avvertito il figlio è stata colpita da un infarto che non le ha lasciato scampo. Sul posto è così giunta una seconda ambulanza, ma le sirene sono state presto spente. Anche per la donna ogni soccorso è risultato vano. I due cuori che hanno battuto all’unisono per una vita intera si sono fermati insieme, quasi a sancire la fine di una storia d’amore che non avrebbe potuto proseguire senza uno dei due protagonisti. Sul posto, oltre ai soccorritori, è poi intervenuta anche una pattuglia della polizia per le procedure del caso.