Tiro a volo | Universiadi 2019 | nello skeet Chiara Di Marziantonio in testa tra le donne

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : gli Stati Uniti vincono il titolo nel Mixed Team skeet juniores. Italia 4a : Alexander Joseph Alin e Austen Jewell Smith, ce l’hanno fatta. Gli statunitensi sono campioni iridati juniores del Mixed Team di skeet, per l’edizione 2019 dei Mondiali di Tiro a volo in corso di svolgimento a Lonato. Al termine di una finale nervosa e più complicata di quello che racconta il 32/40-27/40 conclusivo, gli americani sono riusciti a spuntarla nei confronti della coppia russa formata da Mark Eshchanov ed Elena Bukhonova ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Rossetti-Bacosi SUL TETTO DEL MONDO! Vittoria italiana nel Mixed Team di skeet : Dopo l’oro raccolto a Minsk negli European Games di una poco più di una settimana fa, l’Italia del Mixed Team di skeet si conferma ai massimi livelli conquistando addirittura il titolo iridato nel corso dei Mondiali 2019 di Lonato del Garda. Il merito è sempre del campione olimpico individuale in carica Gabriele Rossetti, che questa volta però ha fatto coppia con Diana Bacosi – anch’ella campionessa a Cinque Cerchi a Rio ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Rossetti e Bacosi in finale per l’oro! Fuori Cassandro e Cainero : Gabriele Rossetti e Diana Bacosi sono in finale per l’oro nello skeet misto ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato: gli azzurri in qualifica chiudono al secondo posto, con lo score di 147/150, preceduti dalla coppia targata USA formata da Christian Elliott e Kimberly Rhode, che vince la prova con 148. La medaglia di bronzo invece sarà affare tra la Cina di Jin Di e Wei Meng, al terzo posto con 145, e la coppia della Gran Bretagna composta ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : nello skeet femminile juniores oro alla Russia. Lontane le azzurrine : Nessun sussulto azzurro nello skeet femminile junior ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda: le tre azzurrine in gara vengono eliminate in qualifica, chiudendo lontano dalle sei finaliste: Sara Bongini e Giada Longhi chiudono appaiate in 19ma posizione con 105/125, mentre Giulia Basso chiude a quota 101 ed è 23ma. Oro alla russa Zilia Batyrshina, che chiude in finale a quota 52/60 e per un solo piattello resiste alla rimonta della ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : va in finale nello skeet Tammaro Cassandro. Italia bronzo a squadre : Tammaro Cassandro vince le qualifiche dello skeet maschie ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda e passa alla finale, mentre non ce la fanno gli altri due azzurri in gara, Gabriele Rossetti e Riccardo Filippelli, che non rientrano tra i migliori sei. L’Italia conquista anche la medaglia di bronzo nella classifica a squadre. Per la prima posizione shoot-off a tre (124/125) tra il francese Eric Delaunay, l’azzurro Tammaro ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : nel trap maschile oro a Cina Taipei - settima posizione per Simone D’Ambrosio : Va al tiratore di Cina Taipei Yang Kun-Pi la medaglia d’oro del trap maschile alle Universiadi, il quale conquista così il secondo titolo assegnato oggi nel Tiro a volo: superato all’ultimo piattello lo slovacco Filip Marinov, che si arrende in finale per 45-44. Bronzo ad un altro slovacco, Adrian Drobny, eliminato in terza posizione con 35/40. Resta ai piedi del podio l’iberico Tirado Carmona, quarto con 30/35, mentre si ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Tammaro Cassandro perfetto dopo tre serie! Più attardati Gabriele Rossetti e Riccardo Filippelli : Tammaro Cassandro è in testa al termine delle prime tre serie di qualificazione dello skeet maschile ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda: l’azzurro fa segnare un perfetto 75/75 e guarda tutti dall’alto in basso in graduatoria. Assieme a lui soltanto il britannico Ben Llewellin. Sono sei gli inseguitori del duo di testa con 74: ci sono gli statunitensi Christian Elliott e Phillip Russell Jungman, i ciprioti Dimitris ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Marco Carli si mette l’oro al collo nel double trap junior : Centotrentasei piattelli di felicità. E’ questo il numero di piattelli rotti da Marco Carli per arrivare al titolo mondiale maschile juniores di double trap ai Mondiali 2019 di Lonato. Il tiratore padovano, capace di trovare ritmo e consistenza, ha quindi superato in una “finale atipica” la concorrenza dei compagni di squadra: Nicolo Liceti, secondo con lo score di 120/150, e Jacopo Dupre de Foresta, alla fine terzo a quota 119 ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : nel trap misto juniores argento per Gaia Ragazzini e Matteo Marongiu : Si sono disputate le finali del trap misto juniores ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato: medaglia d’argento per Gaia Ragazzini e Matteo Marongiu, che cedono nella sfida conclusiva alla Repubblica Ceca. Bronzo per la Bulgaria, mentre Sofia Littame e Lorenzo Ferrari sono stati eliminati in qualifica. Nella finale per l’oro si sfidano Italia 2 di Gaia Ragazzini e Matteo Marongiu, che aveva chiuso in testa le eliminatorie con 141/150, ...

Tiro a volo - Universiadi Napoli 2019 : Simone D’Ambrosio insegue la finale di trap. E’ settimo dopo il primo turno : Fuoco alle polveri. Il Tiro a volo ha iniziato il suo programma alle Universiadi 2019 di Napoli, con la prima giornata subito riservata alle qualifiche del trap. Nel concorso maschile, l’azzurro Simone D’Ambrosio – febbricitante sul campo di Tiro di Durazzano (Benevento) – è riuscito a difendersi classificandosi temporaneamente in settima posizione, nonostante un calo nella seconda parte di gara, con il punteggio di 70/75 ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Italia fuori dalle finali nel trap misto. Russia ed Australia a contendersi l’oro : Non ci saranno medaglie oggi dal trap misto ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato: le due coppie miste azzurre non sono rientrate tra le prime quattro e dunque restano fuori dall’atto conclusivo. Un po’ d’amaro in bocca in realtà c’è, perché sia Italia 1 di Silvana Stanco e Valerio Grazini, che Italia 2 di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, totalizzano lo score di 142/150, ad un solo piattello da una delle compagine che ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : Fiammetta Rossi è seconda dopo il primo turno di qualifica nel trap : Inizia in maniera soddisfacente il percorso del Tiro a volo italiano alle Universiadi 2019 di Napoli. L’azzurra Fiammetta Rossi infatti dopo il primo turno delle qualifiche del trap femminile si trova infatti in seconda posizione, con lo score di 71/75, venendo preceduta soltanto dalla rappresentante di Taipei Liu Wan-Yu, attualmente in testa avendo sbriciolato 73 dei 75 piattelli a disposizione. Domani è in programma la seconda parte di ...

Tiro a volo - Mondiali 2019. Mauro De Filippis : “Bellissima la medaglia in casa - il mio primo podio iridato” : Mauro De Filippis ha vinto la medaglia d’argento nel trap ai Mondiali 2019 di Tiro volo che si stanno disputando a Lonato sul Garda. L’azzurro è stato battuto soltanato dal britannico Matthe John Coward-Holley. Il tarantino ha sbriciolato 39 piattelli sui 50 e ha poi espresso tutta la sua felicità ai microfoni della Fitav: “Sono molto felice. Salire sul podio mondiale in casa è davvero una grande soddisfazione. Ci siamo preparati ...

Mondiali di Tiro a Volo – Subito una medaglia per l’Italia - Mauro De Filippis vince l’argento nella fossa olimpica : Il marito di Jessica Rossi chiude al secondo posto la gara di fossa olimpica maschile, regalando la prima medaglia all’Italia ai Mondiali di Tiro a Volo L’Italia comincia alla grande i Mondiali di Tiro a Volo, conquistando Subito un argento nella gara di fossa olimpica maschile. Mauro De Filippis infatti chiude al secondo posto, sconfitto (45-39/50) solamente dal tiratore britannico Matthew Coward-Holley al termine di una ...