“Tiger Blues” : in libreria lo scrittore Jim Beam alla ricerca del significato della parola “libertà” : Le prime pagine del romanzo di Tiger Blues di Jimi B. Jones intitolato “Tiger Blues” sono disorientanti: il lettore si trova immerso in una storia in cui non si afferra pienamente la logica degli eventi narrati. Il protagonista Jim Beam vive una strana situazione ed è lui stesso un personaggio dalla natura ambigua. I suoi comportamenti non sono compresi nel profondo finché non ci si addentra nella vicenda e non si mettono insieme i ...