Temptation Island | Arcangelo lascia Nunzia | Non mi meriti

Jessica e Andrea - Temptation Island si fa piccante : Alessandro Cannataro confessa : Andrea Maddalena e Jessica Battistello, i dubbi a Temptation Island Non sappiamo se Jessica Battistello e Andrea Maddalena si siano lasciati dopo Temptation Island, anche se si dice che stiano ancora insieme, ma è certo che, se così fosse, Andrea dovrà aver chiuso entrambi gli occhi per superare i comportamenti irrispettosi di lei; è vero […] L'articolo Jessica e Andrea, Temptation Island si fa piccante: Alessandro Cannataro confessa ...

Sabrina di Temptation Island pazza di Giulio. Nicola : “Schifosa” : Sabrina Martinengo sempre più vicina a Giulio: “Mi piace da morire” Terza puntata di Temptation Island che ha acceso i cuori di tutti i telespettatori che nelle calde sere estive ama accendere il televisore per poter commentare le vicende sentimentali delle sei coppie partecipanti. Se Nunzia e Arcangelo hanno timbrato il cartellino per il capolinea, sono ancora tante le coppie in attesa di scoprire se il viaggio nei sentimenti darà ...

Massimo Colantoni a Temptation Island : “Ilaria la faccio piangere” : Ilaria Teolis: Massimo Colantoni sbotta al falò di Temptation Island Massimo Colantoni non ha reagito bene di fronte al falò di questa settimana a Temptation Island. Il fidanzato ha visto la sua compagna, Ilaria Teolis, sempre più vicina al tentatore Javier. Come prevedibile, questo nuovo avvicinamento non ha fatto piacere a Massimo Colantoni che ha dichiarato che, visti determinati atteggiamenti, la sua fidanzata non ha considerato che tutte le ...

Temptation Island - Katia : Vittorio sfiora il bacio con Vanessa : Vittorio Collina tenta di baciare Vanessa di Temptation Island 6: la reazione di Katia In quest’ultima puntata di Temptation Island c’è stato un clamoroso colpo di scena che ha lasciato i numerosi spettatori a casa davvero senza parole. Cos’è successo? Vittorio Collina ha iniziato a flirtare con la tentatrice Vanessa, tanto da arrivare quasi a baciarla. Tutto ciò, ovviamente, è stato mostrato a Katia Fanelli durante il falò. E ...

Sabrina e Nicola - a Temptation Island lui furioso interrompe video : “Sei una schifosa” : Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, a Temptation Island colpo di scena: lei vuole eliminare Giulio Raselli L’avventura di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde a Temptation Island si è fatta più sorprendente di quanto ci aspettassimo. Oggi si è partiti infatti con la volontà di lei di eliminare Giulio Raselli e si è arrivati a un […] L'articolo Sabrina e Nicola, a Temptation Island lui furioso interrompe video: “Sei una ...

Temptation Island anticipazioni : il falò di Andrea - Katia in lacrime : anticipazioni Temptation Island quarta puntata in onda lunedì 15 luglio 2019 La quarta puntata di Temptation Island 2019 si preannuncia scoppiettante e imprevedibile. Lunedì 15 luglio ci sarà finalmente il falò di confronto tra Andrea e Jessica. Dopo il rifiuto nel corso della prima puntata pare che la ragazza abbia finalmente deciso di incontrare il […] L'articolo Temptation Island anticipazioni: il falò di Andrea, Katia in lacrime ...

Ilaria si sente male a Temptation Island : interrotto il video di Massimo : Malore per Ilaria Teolis a Temptation Island 2019 Si complica sempre più il percorso di Ilaria Teolis a Temptation Island 2019. Durante un falò nel quale sono stati mostrati alcuni video di Massimo vicino alla tentatrice Elena, la ragazza ha accusato un malore. Sul tronco Ilaria si è fermata: ha stoppato il filmato sul pc […] L'articolo Ilaria si sente male a Temptation Island: interrotto il video di Massimo proviene da Gossip e Tv.

Katia e Vittorio - a Temptation Island lui tenta di baciare Vanessa : lei è senza parole : Vittorio Collina e Katia Fanelli, a Temptation Island lui finisce tra le braccia di Vanessa Quello che tutti aspettavamo è accaduto: le anticipazioni ufficiali di Temptation Island ci avevano fatto capire che sarebbe successo qualcosa tra Vittorio Collina e Katia Fanelli, la fidanzata “fotonica” di quest’edizione, e infatti la terza puntata è stata ricchissima di […] L'articolo Katia e Vittorio, a Temptation Island lui ...

Temptation Island 2019 : anticipazioni quarta puntata - 15 luglio : Temptation Island 2019 apparecchia la quarta puntata per il prossimo lunedì. Nell’appuntamento di questa sera, le coppie rimaste in gara hanno affrontato diversi scogli e tante delusioni. Eppure la carne sul fuoco è ancora tanta, anche se la prima coppia se n’è già andata in via definitiva dal reality. Le anticipazioni di Temptation Island 2019 puntano i fari su tante coppie a rischio di frattura. Non ci saranno solo le lacrime di ...

Jessica e Andrea : secondo falò di confronto a vuoto? | Temptation Island 2019 : Jessica e Andrea sembrano più in bilico delle altre coppie di Temptation Island 2019, eppure le cose potrebbero cambiare in modo inaspettato per loro. Durante la scorsa settimana, lei infatti non ha gradito di vedere il fidanzato vicino alla Single Sabina. Ha lasciato intuire che potrebbe fare marcia indietro, ma poi ha scelto di non presentarsi al falò di confronto. A quanto pare Jessica e Andrea ritorneranno di nuovo sull’argomento: sarà ...

Ilaria e Massimo : lui con Elena - lei corre da Javier | Temptation Island 2019 : Ilaria e Massimo ritornano anche nella terza puntata di Temptation Island 2019. Lui è ancora vicino alla single Elena, a cui rivela di essere stufo di doversi nascondere. Non ci sono molti dubbi sul significato di questa frase, dato che poco dopo Massimo chiede alla Tentatrice di dormire con lui. E lei ovviamente risponde di sì. Ilaria può vedere tutto al pinnettu e non sappiamo quale sarà la sua reazione di fronte a queste nuove immagini. Dopo ...

