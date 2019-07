Tasse | la Lega propone di ridurre l' Irpef al 15% a 3 milioni di italiani dal prossimo anno

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) L'argomento dellesta rendendo ancora più rovente, se possibile, il clima politico- economico all'interno e all'esterno della maggioranza di Governo M5S-. In questi giorni e in queste settimane si sono susseguite diverse ipotesi per poter ottenere l'agognato obiettivo dell'abbassamento delleche potrebbe voler dire nuova linfa per le attività economiche nostrane. Sullo stato dei lavori in corso all'interno dell'Esecutivo ha fatto il punto il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci, in quota. La proposta di Bitonci Il piano di abbassamento delle imposte dovrebbe articolarsi, secondo quanto spiegato dal Sottosegretario Bitonci, in un arco di tre anni a partire dal 2020. La nuova Legge di Bilancio, infatti, dovrebbe contenere una riduzione non generalizzata ma più graduale delle. L'ipotesi di applicare la flat tax al 15% a tutti indiscriminatamente sarebbe ...

