Svelato il nuovo Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker

FIFA 20 : Svelato il nuovo pallone ufficiale della Liga : Tramite i propri canali ufficiali LaLiga ha divulgato un video che mostra il pallone della Puma che sarà utilizzato nella partite del massimo campionato spagnolo. Grazie alla partnership consolidata ed in esclusiva tra la la Lega Spagnola ed EA Sports, i pallone che proponiamo in calce alla notizia sarà disponibile in FIFA 20. NEW SIGNING! The ball for the 2019/20 season will be @pumafootball! Source

Levante ha Svelato la tracklist del nuovo album “Magmamemoria” : In arrivo il 4 ottobre The post Levante ha svelato la tracklist del nuovo album “Magmamemoria” appeared first on News Mtv Italia.

Kaspersky ha Svelato un nuovo malware Android chiamato Triout : E' attiva dal 2016 una campagna malware Android annunciata nelle scorse ore da un team di ricercatori di sicurezza di Kaspersky e soprannominata ViceLeaker L'articolo Kaspersky ha svelato un nuovo malware Android chiamato Triout proviene da TuttoAndroid.

Svelato il bacio tra Shawn Mendes e Camila Cabello in Señorita - video e testo del nuovo singolo in radio : Shawn Mendes e Camila Cabello in Señorita spiegano il motivo del bacio che è comparso in questi giorni e che rappresenta uno dei fotogrammi del nuovo video dedicato al singolo che è entrato in rotazione radiofonica a cominciare dal 21 giugno. I due sono tornati a collaborare dopo il debutto in I Know What You Did Last Summer nel 2015, che è contenuto nell'album di grande successo dell'artista canadese, Handwritten, che ha portato in giro per ...

Il nuovo trailer di Stranger Things 3 tra citazioni e teorie confermate : Svelato uno dei villain della nuova stagione? : La bomba è esplosa e, a pochi giorni dal debutto di Stranger Things 3, Netflix ha pensato bene di rilasciare il nuovo trailer tra teorie confermate e citazioni che, sicuramente, faranno impazzire i fan del genere. Adulti e adolescenti di Hawkins sono pronti a combattere ancora ma questa volta il mostro potrebbe essere qualcuno di molto vicino a loro e questo rende ancora tutto più difficile rispetto al passato. Il finale della seconda ...

Un nuovo Darksiders sarà Svelato all'E3 2019 : Anche se Darksiders 3 è stato lanciato alla fine del 2018, un nuovo capitolo della serie sarà svelato tra poche settimane all'E3 2019, riporta Bloody Disgusting.Grazie ad una nuova descrizione del panel di Darksiders dal sito web dell'E3 Coliseum, un nuovo gioco della serie verrà annunciato da THQ Nordic durante lo show. "all'E3 2019 sarà presentato un nuovissimo gioco Darksiders che porta il franchise in una nuova direzione", afferma la ...

Miley Cyrus ha Svelato la copertina del nuovo EP “She Is Coming” : In uscita il 31 maggio The post Miley Cyrus ha svelato la copertina del nuovo EP “She Is Coming” appeared first on News Mtv Italia.