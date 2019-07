Stromboli | situazione critica a Ginostra dopo l’eruzione | i residenti scrivono al

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Una lettera aperta al presidente della Regione Nello Musumeci, sui danni causati dalla forte esplosione del 3 luglio scorso sulloalla frazione di, è stata inviata da uno dei, Gianluca Giuffrè, che è anche titolare di un bazar e padre di due gemelli di 2 anni appena rientrati sull’isola con la madre. “Signor Presidente – scrive Giuffrè -, Lei sa che i danni sono stati ingenti? Lo sa che e’ necessario mettere in sicurezza il costone, instabile da anni e piu’ volte segnalato, che dalla chiesa giunge al porto affinche’ eventuali ulteriori scosse dellonon lo facciano franare precludendo le vie di fuga verso il mare? Lo sa che e’ necessario mettere in sicurezza l’approdo di Protezione Civile didanneggiato dai marosi e per la quale esiste un finanziamento di 880 mila euro. Da anni l’iter è ...

