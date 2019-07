Stranger Things | un numero di telefono nasconde indizi sulla prossima stagione?

wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) La terzadiè appena sbarcata su Netflix lo scorso 4 luglio ma c’è già chi pensa alla, anche se dalla piattaforma di streaming non è arrivata ancora alcuna conferma ufficiale. In effetti il modo in cui questi nuovi episodi si concludono potrebbe far pensare a un epilogo definitivo, ma alcuni elementi tengono viva la speranza. E i fan soprattutto si appigliano a qualsiasio pur di tener viva la speranza, che arriva anche da un misteriosodiche si sente pronunciare nella serie ma che si può chiamare realmente, almeno negli Stati Uniti.  Nel corso della, infatti, lo sceriffo Hopper (David Harbour) chiama una linea speciale segreta per avvisare il dottor Owen della minaccia imminente; non contenta dell’avviso lasciato dal poliziotto, in uno dei suoi slanci inconsulti Joyce (Winona Ryder) richiama la linea e poi ...

franzrusso : #StrangerThings e la 'comunicazione del sottosopra' - Un grande articolo dell'amico @storyfactor: 'La nostra epoca… - NetflixIT : Questa non è solo una lista di parole da silenziare. È un abbraccio a tutti quelli che, per vari motivi, non riusci… - zaynssound : RT @vevihollyj: ti fa paura stranger things? louis: no ma a niall si ?? niall: ma se lo sto guardando... louis: oh fammi uno squillo se sei… -