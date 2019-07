Stop al caldo | arrivano grandinate violente Al via la ‘follia estiva’ del meteo

Il caldo deforma i binari : Stop ai collegamenti TGV tra Ginevra e Francia : Il caldo ha ripercussioni anche sui collegamenti tra Ginevra e la Francia: a La Plaine i binari si sono deformati e, a causa di ciò, 5 collegamenti TGV previsti per oggi sono stati soppressi. Il problema è sorto ieri in serata e ha bloccato due TGV, lasciando alla stazione circa 150 persone, ha dichiarato una portavoce delle FFS all’agenzia Keystone-ATS. A causa delle alte temperature già a fine giugno si erano registrati problemi nel ...

Meteo - picco di caldo nel weekend ma da martedì Stop all'estate : Previsioni Meteo avverse per chi ha in programma ferie la prossima settimana: il caldo persiste nel weekend che sarà all'insegna di una nuova rimonta dell'Anticiclone africano. Non...

Meteo da bollino rosso! Caldo e afa nel weekend - ma martedì Stop all'estate : Nel weekend esploderà di nuovo il Caldo con picchi fino ai 40°C al Sud. Da martedì, invece, si cambia rotta: in arrivo correnti più fresche e forti temporali. Picchi di Caldo e afa di nuovo in arrivo. La seconda, e forse ultima, ondata di calore esploderà questo weekend. Nelle prossime ore l'anticiclone africano avrà un nuovo sussulto e colpirà tutta l'Italia. Non sarà intensa e duratura come quella di fine giugno, almeno al ...