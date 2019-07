romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2019)– Grazie all’Alta Velocita’,da 10 anni vivono un allargamento della territorialita’ urbana che coinvolge gruppi sempre piu’ ampi di persone, abituate a spostarsi e a vivere ‘tra’: per lavoro, per amore, per semplice curiosita’. Ma le due citta’, nonostante i continui contatti, quanto si conoscono, al netto dei fondamentali? Come cambiano glitra la Citta’ eterna e quella meneghina, e quanto influenzano i comportamenti dei propri abitanti? Quanto sono simili e quanto sono diverse tra loro? Ne parlano, martedi’ 9 luglio al, manager, professionisti, operatori della cultura, artisti e innovatori, nel corso del secondo appuntamento del ciclo di incontri ‘andata e ritorno’, un progetto – ideato e a cura di Roberta Petronio con la sponsorship di Trenitalia ...

romadailynews : Spazi urbani al centro incontro a #Maxxi su #Roma-#Milano: Roma – Grazie all’Alta Velocita… - rosad24 : RT @PdMilano: La grande #Milano è la seconda area agricola d'#Italia. La nuova sfida? Portare l'#agricoltura e gli orti urbani negli ex sca… - florianademiche : RT @PdMilano: La grande #Milano è la seconda area agricola d'#Italia. La nuova sfida? Portare l'#agricoltura e gli orti urbani negli ex sca… -