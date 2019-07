Sony WF-1000XM3 | auricolari true wiress lussuosi e costosi con cancellazione del rumore

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Chi è alla ricerca diwireless di buona qualità non ha più bisogno di comprare per forza gli AirPods di Apple. Ad esempio, un’alternativa interessante sono i nuoviWF-condel, tecnologiawireless, 24 ore di autonomia dichiarata e design sottile alla moda. Glipesano meno di 9 grammi e sono progettati per dare comfort e stabilità, così da evitare il rischio di caduta. Jabra Elite 85h, nella prova si sono dimostrate buone per la musica ed ottime in chiamata La connettività Bluetooth 5.0 è una buona premessa per una buona sincronizzazione audio e video, in modo da non avere problemi nella riproduzione di video da YouTube, ad esempio. L’elemento distintivo della gamma è la qualità audio, che promette una totale immersione nella musica grazie alla ...

