Sondaggi politici Ipsos | Ong | anche i credenti stanno con Salvini

Sondaggi politici elettorali : ultimi dati M5S - Pd e Lega a inizio luglio 2019 : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati M5S, Pd e Lega a inizio luglio 2019 Cosa dicono le ultime intenzioni di voto licenziate dagli istituti nei primi giorni del mese, su quali temi di stretta attualità quest’ultimi hanno approfondito l’opinione degli italiani? Ecco i risultati dei Sondaggi politici elettorali della prima settimana di luglio. Sondaggi politici elettorali: dati a fine giugno 2019 Sondaggi politici elettorali: la ...

Sondaggi politici - italiani si fidano solo delle forze dell’ordine : in coda sindacati e Parlamento : Un Sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli evidenzia la scarsa fiducia che gli italiani hanno nelle istituzioni, fatta eccezione per le forze dell'ordine, unica voce che supera il 50% di gradimento. Nell'indice di fiducia sul podio troviamo la chiesa cattolica e la magistratura, in coda invece ci sono il Parlamento italiano e i sindacati. Partiamo dall’alto: il 28% degli intervistati dice di avere molta fiducia nelle forze dell’ordine; ...

Sondaggi politici TP per La7 - Borrelli : “per italiani RdC spreco di soldi pubblici” : Sondaggi politici TP per La7, Borrelli: “per italiani RdC spreco di soldi pubblici” Termometro Politico ancora una volta ospite della trasmissione di La7 Coffee Break; oltre all’editore e fondatore di TP Gianluca Borrelli, siedono nel salotto di Andra Pancani, il governatore della Liguria Giovanni Toti, il direttore di Anpal Domenico Parisi, il direttore di Formiche.net Roberto Arditi, in collegamento l’eurodeputata della Lega Silvia ...

Sondaggi politici Swg : Tav - italiani in coro : Si vada avanti : Sondaggi politici Swg: Tav, italiani in coro: Si vada avanti Sulla Tav, un’ampia maggioranza di italiani (71%) si schiera a favore della realizzazione dell’opera. Il 25% di questi però chiede di andare avanti, ma con attenzione. Solo il 9%, una sparuta minoranza, afferma di essere in disaccordo con l’avvio dei bandi per realizzare il versante italiano dell’opera. Sono questi i risultati di un Sondaggio Swg a seguito ...

Sondaggi politici Swg : conquista Olimpiadi invernali 2026 merito dei territori : Sondaggi politici Swg: conquista Olimpiadi invernali 2026 merito dei territori L’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 al tandem Milano-Cortina è merito soprattutto del lavoro condotto delle amministrazioni locali. A sostenerlo è il 46% degli intervistati in un Sondaggio Swg condotto tra il 26 e il 28 giugno. C’è anche un 29% che non dimentica lo sforzo fatto dal Coni per conquistare l’ambito evento. Il governo invece ...

Sondaggi politici Swg : 55% italiani favorevoli ad un muro al confine con la Slovenia : Sondaggi politici Swg: 55% italiani favorevoli ad un muro al confine con la Slovenia Ieri il gip di Agrigento Alessandra Vella non ha convalidato l’arresto della capitana della Sea Watch Carola Rackete, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra e ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una “scriminante” legata all’avere agito “all’adempimento ...

Sondaggi politici : Lega sale al 38% - mentre il Movimento 5 Stelle in crisi scende ancora : Secondo i Sondaggi Swg diffusi lunedì 1° luglio dal TgLa7 di Mentana, la Lega raggiungerebbe al momento l'incredibile traguardo del 38%. Il Pd rimane invece stabile, sui valori di una settimana fa, mentre il M5S continua a perdere stabilmente consensi. Berlusconi e Meloni, infine, rimangono stabili e su numeri fra loro molto vicini. Per quanto riguarda invece l'apprezzamento dei singoli politici, il Premier Conte conserva il primato, mentre ...

Sondaggi politici Tecnè : Sea Watch - Salvini batte Carola : Sondaggi politici Tecnè: Sea Watch, Salvini batte Carola Il “capitano” Salvini batte la capitana Carola per 60 a 29. La maggioranza degli italiani si schiera al fianco del ministro dell’Interno sul caso Sea Watch. È questo il risultato di un Sondaggio condotto dall’istituto Tecnè per Quarta Repubblica e andato in onda il primo di luglio. Sondaggi politici Tecnè: cosa rischia Carola Intanto arrivano novità sul ...

Sondaggi politici SWG : allungo della Lega sul PD stabile - crollo del M5S : L’istituto di ricerche SWG ha reso noti i nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti evidenziano un grosso balzo in avanti da parte della Lega che vola sempre più in alto lasciandosi molto indietro i rivali. Il Partito Democratico, primo degli inseguitori, pur rimanendo stabile si vede ampliare la forbice. La situazione è molto più critica per il M5S, che cede parecchio terreno rispetto alla rilevazione precedente. Di seguito vi ...

Sondaggi politici Piepoli : cresce fiducia in sindacati e Bankitalia : Sondaggi politici Piepoli: cresce fiducia in sindacati e Bankitalia Sono le Forze dell’ordine (Esercito, Polizia, Carabinieri) l’unica istituzione a raccogliere la fiducia della maggioranza dei cittadini italiani (80%). A sostenerlo è un Sondaggio dell’Istituto Piepoli per Ansa che ha stilato una speciale classifica delle istituzioni del Bel Paese. Sondaggi politici Piepoli: gradimento, ecco chi cresce Dietro si trovano ...

Sondaggi politici - gli italiani si fidano di Conte : scavalcato Salvini - crolla gradimento Di Maio : Scende il consenso del governo, in calo lieve quello di Matteo Salvini e in diminuzione molto più netta quello di Luigi Di Maio. In un momento in cui i Sondaggi evidenziano qualche difficoltà per il gradimento dei componenti del governo l'unico in controtendenza sembra essere il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Continua a leggere

Sondaggi politici Demos : autonomia - elettori M5S la ritengono importante : Sondaggi politici Demos: autonomia, elettori M5S la ritengono importante Il 59% degli italiani considera importante la concessione di maggiore autonomia alle regioni che l’hanno richiesta. L’11% la inserisce addirittura tra i due provvedimenti più importanti da approvare urgentemente. A sostenerlo è un Sondaggio Demos per Repubblica che ha indagato su uno dei temi che più di altri divide i due alleati di governo Lega e Movimento ...

Sondaggi politici Eumetra : immigrazione - italiani chiedono più controlli : Sondaggi politici Eumetra: immigrazione, italiani chiedono più controlli La capitana Carola Rackete è stata arrestata ma il caso Sea Watch continua a tenere banco. In un’intervista alla televisione pubblica Zd il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è intervenuto sull’argomento criticando l’arresto di Carola: “Chi salva vite non può essere criminalizzato”. Dura la risposta del ministro dell’Interno ...