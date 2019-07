Sondaggi elettorali | un confronto | i minority report degli istituti all’8 luglio 2019

Sondaggi elettorali Noto : Lega verso il 40% - FDI stacca Forza Italia : Sondaggi elettorali Noto: Lega verso il 40%, FDI stacca Forza Italia La vicenda Sea Watch con l’arresto, e la successiva scarcerazione, della comandante Carola Rackete, porta in dote alla Lega un punto di consenso in più. A sostenerlo è un Sondaggio Noto per QN che vede la Lega sempre più su al 38%. Sono quasi quattro i punti guadagnati rispetto alle elezioni europee. Ma la crescita, spiega il direttore Antonio Noto nella sua analisi, ...

Sondaggi politici elettorali : ultimi dati M5S - Pd e Lega a inizio luglio 2019 : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati M5S, Pd e Lega a inizio luglio 2019 Cosa dicono le ultime intenzioni di voto licenziate dagli istituti nei primi giorni del mese, su quali temi di stretta attualità quest’ultimi hanno approfondito l’opinione degli italiani? Ecco i risultati dei Sondaggi politici elettorali della prima settimana di luglio. Sondaggi politici elettorali: dati a fine giugno 2019 Sondaggi politici elettorali: la ...

Sondaggi elettorali Lega : Euromedia “con Sea Watch cala il Pd” : Sondaggi elettorali Lega: Euromedia “con Sea Watch cala il Pd” Sondaggi elettorali Lega – Oltre ad SWG anche Alessandra Ghisleri, di Euromedia, ha parlato dell’impatto che la questione Sea Watch ha avuto sull’elettorato. Sul punto è molto influente la posizione di Salvini. E proprio la posizione del segretario della Lega è uno spartiacque per l’opinione pubblica e per l’elettorato che decide a sua volta da che ...

Sondaggi elettorali del Termometro - la Lega è al 37% : Sondaggi elettorali del Termometro, la Lega è al 37% Il Termometro Politico, ospite di Coffe Break su La7, si è cimentato nuovamente in Sondaggi elettorali sulle intenzioni di voto e sull’opinione degli italiani di fronte ai temi di maggiore attualità. Quello che emerge è sostanzialmente un appoggio alle posizioni della maggioranza di governo. Innanzitutto nelle intenzioni di voto. La Lega raggiunge il 37%, superando di molto il ...

Sondaggi elettorali Eumetra : il caso Sea Watch traina la Lega : Sondaggi elettorali Eumetra: il caso Sea Watch traina la Lega Matteo Salvini può ringraziare Carola Rackete. La vicenda Sea Watch porta in dote 500 mila voti in più per la Lega secondo l’ultimo Sondaggio Eumetra realizzato per Affaritaliani.it tra fine giugno e inizio luglio. Stando alla rilevazione, rispetto alle elezioni europee, il Carroccio guadagna più di tre punti raggiungendo quota 37,5%, uno dei valori più alti di sempre per il ...

Sondaggi elettorali - continua l’ascesa della Lega : è record storico - raggiunto il 38% : L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 evidenzia una continua crescita della Lega di Matteo Salvini nei giorni in cui al centro del dibattito politico c'è il caso della Sea Watch. Il partito di Matteo Salvini arriva al 38% e registra il suo record storico nei Sondaggi. Stabile il Pd, ancora in calo il Movimento 5 Stelle.continua a leggere

Sondaggi elettorali SWG - la Lega batte ogni record - è al 38% : Sondaggi elettorali SWG, la Lega batte ogni record, è al 38% La Lega non pare essere intenzionata a fermare la propria corsa secondo Swg, che come ogni settimana presenta i propri Sondaggi elettorali presso il tg di La7.Probabilmente la vicenda della Sea Watch 3 ha attirato l’attenzione degli elettori sul partito di Salvini, il più esposto quando si parla di immigrazione.Non è un caso che quasi l’unica forza politica a subire ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 1 luglio 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 1 luglio 2019 Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 1 luglio 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. E lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio ...

Sondaggi elettorali : ultimi dati partiti politici italiani a fine giugno 2019 : Sondaggi elettorali: ultimi dati partiti politici italiani a fine giugno 2019 Cosa dicono i Sondaggi di fine mese? Ecco le intenzioni di voto registrate dagli istituti nell’ultima settimana di giugno 2019. Sondaggi elettorali: Lega da record Niente riesce a fermare l’avanzata della Lega: poche volte nell’intera storia repubblicana un partito ha avuto una percentuale simile di consensi. Dopo l’ottima risultato incassato alle Europee, ...

Sondaggi elettorali - si ferma l’ascesa della Lega : per la prima volta in calo dopo le europee : L'ultimo Sondaggio realizzato da Emg Acqua per la Rai evidenzia il primo calo della Lega nelle rilevazioni successive alle elezioni europee: il partito di Matteo Salvini si attesta al 34,6%, perdendo quasi mezzo punto percentuale in una settimana ma rimanendo saldamente in testa davanti al Pd (anche i dem sono in calo) e al Movimento 5 Stelle (in ripresa).Continua a leggere

Sondaggi elettorali EMG - il Movimento 5 Stelle cresce di più di un punto : Sondaggi elettorali EMG, il Movimento 5 Stelle cresce di più di un punto Il Movimento 5 Stelle appare in ripresa. Questo è il dato di maggiore rilevanza nell’ultimo dei Sondaggi elettorali di Emg per la trasmissione Agorà. Da un lato si tratta di una crescita che tuttavia fa permanere il Movimento su livelli bassissimi per la sua storia, sotto il 20%, ma dall’altro non era scontato che il grande confitto delle elezioni europee ...

Sondaggi elettorali - la Lega continua a crescere dopo le europee : Pd in ripresa - in calo il M5s : A un mese di distanza dalle elezioni europee che hanno sancito il record di consensi per la Lega, un Sondaggio realizzato da Tecnè evidenzia la continua crescita del partito di Matteo Salvini, che guadagna ancora e raggiunge il 35,5% nelle intenzioni di voto. Insegue il Pd, in leggero aumento, mentre il Movimento 5 Stelle non riesce a risalire la china.continua a leggere

Sondaggi elettorali Noto : Pd al 25% - Fdi sorpassa Forza Italia : Sondaggi elettorali Noto: Pd al 25%, Fdi sorpassa Forza Italia La vera sorpresa di questo inizio estate è il Pd. Secondo un Sondaggio Noto andato in onda il 25 maggio durante l’ultima puntata di Cartabianca della stagione, i dem guadagnano, rispetto alla precedente rilevazione, un altro punto percentuale salendo così al 25%. Sondaggi elettorali Noto: Pd unito, così si cresce Numeri che al Nazareno non vedevano dal novembre 2017. ...

Sondaggi politici elettorali : allungo della Lega - perde ancora terreno il M5S : I nuovi Sondaggi politici di SWG sono stati pubblicati da parte del TG La7. Gli orientamenti di voto nell’ultima decade del mese di giugno evidenziano un incremento del vantaggio della Lega rispetto ai rivali. Continua a perdere terreno il Movimento 5 Stelle, che vede scappare davanti a sé anche il Partito Democratico. Alle loro spalle, poi, si riprende la posizione ai piedi del podio Forza Italia, anche se non può certo vantare di avere un ...