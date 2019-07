Siete dei sostenitori di Hongmeng OS? Ecco le sue funzioni emerse finora | anche rispetto

Siete dei sostenitori di Hongmeng OS? Ecco le sue funzioni emersi finora - anche rispetto alla EMUI : Scopriamo alcune delle funzioni di Hongmeng OS, il sistema operativo che potrebbe sostituire Android sugli smartphone Huawei. L'articolo Siete dei sostenitori di Hongmeng OS? Ecco le sue funzioni emersi finora, anche rispetto alla EMUI proviene da TuttoAndroid.

"Sempre la stessa storia - Siete da denuncia". Ticketone in tilt per i biglietti dei Rammstein - dilaga la rabbia online : Mattinata infernale per chi aveva intenzione di acquistare un biglietto sulla piattaforma online Ticketone. A causa dell’alto numero di accessi per l’uscita dei biglietti, alle 11, del concerto dei Rammstein a Torino previsto il 13 luglio del 2020, il sito è andato in tilt, scatenando la rabbia e le proteste online: “A un minuto dall’uscita dei biglietti si impalla il server di Ticketone, tutto molto bello”, ...

Cinema America Alessandro Borghi nuovo messaggio «La politica non c’entra niente - Siete soltanto dei parassiti» : Il Cinema America resiste ! Sono stati identificati gli aggressori di sabato scorso a Trastevere. Si tratta di alcuni esponenti di CasaPound. Mentre il presidente del Piccolo America, Valerio Carrocci resiste è arrivata nelle ultime ore un’altra violenta risposta da parte dei sostenitori ...

Gallipoli - affitta solo a 4mila euro e insulta pure i turisti : "Siete dei morti di fame" : Pina Francone Il caso a Gallipoli, dove un operatore turistico se l'è presa con un potenziale cliente che non voleva pagare 4mila euro per un mese di affitto Un potenziale cliente non accetta di pagare l'affitto di 4mila euro per un mese di villeggiatura in una casa di Gallipoli e viene insultato da un operatore turistico, prendendosi del "morto di fame". "Guardi che lo scorso anno abbiamo affittato la stessa abitazione a una coppia ...

Uomini e donne - Galiano e Cavaglià nel mirino di Deianira Marzano : 'Siete falsi' : Dopo il "caso Sara Affi Fella" che ha causato un vero terremoto all'interno di Uomini e donne, mettendone in discussione la credibilità, i timori che alcuni protagonisti del programma non siano sinceri è diventato una costante. A finire nel mirino dei social network questa volta è Giulia Cavaglià, la tronista che ha chiuso ufficialmente la stagione 2018-19 scegliendo Manuel Galiano. La coppia non ha mai negato di essersi conosciuta in un locale ...