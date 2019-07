Sicilia | scossa di terremoto avvertita all'alba tra Catania e Siracusa - dati INGV

Terremoto in Sicilia : scossa all'alba - paura tra la popolazione : Terremoto in Sicilia, paura tra la popolazione. Una scossa di magnitudo 2,9 si è verificato domenica all'alba in Sicilia alle ore 5,27 con epicentro a due chilometri da Randazzo, nel...

Terremoto in Sicilia : scossa all'alba - paura tra la popolazione : Un Terremoto scossa di magnitudo 2,9 si è verificata domenica all'alba in Sicilia alle ore 5,27 con epicentro a due chilometri da Randazzo, nel catanese, ad una profondita di 28...

Un terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 2 km sud da Resuttano (Caltanissetta) alle 02:51:21 ad una profondità di 38 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è verificata alle 19:42 di oggi al largo della costa Siciliana nord-orientale ad una profondità di 16km. Il sisma è stato avvertito alle Isole Eolie e nel Messinese tirrenico. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è verificata alle 19:42 di oggi al largo della costa Siciliana nord-orientale ad una profondità di 16km. Il sisma è stato avvertito alle Isole Eolie e nel Messinese tirrenico. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata poco fa, alle ore 18.17. L'epicentro è stato localizzato a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, mentre l'ipocentro a soli 5.0 Km di profondità.

Sicilia : scossa di terremoto avvertita sull'Etna - epicentro su Santa Venerina : Una scossa di terremoto di debole entità è stata avvertita oggi 13 giugno 2019, esattamente alle 18.17, alle pendici orientali dell'Etna, nel catanese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

La scossa, registrata dai sismografi nel Parco dei Nebrodi tra le province di Messina ed Enna, stata avvertita dalla popolazione locale ma al momento non vengono segnalati danni. L'evento sismico è stato seguito da una scossa di intensità inferiore pari magnitudo 2.5 con epicentro sempre a Capizzi.

Terremoto - paura in Sicilia nella notte : scossa nel cuore dell’isola [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 ha scosso il cuore della Sicilia in serata, precisamente alle 22:23. La scossa s’è verificata sui Nebrodi, tra le province di Messina, Palermo ed Enna, ad appena 5km di profondità, ed è stata distintamente avvertita a Troina, Nicosia, Sperlinga, Gangi, Mistretta, Cesarò, Sant’Agata di Militello, Adrano, Petralia Sottana, Bronte, Patti, Cefalù, Regalbuto e tantissimi altri comuni Siciliani. ...

Sicilia : scossa di terremoto nel messinese - epicentro sui Nebrodi : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 5 giugno 2019, esattamente alle 22.23, sulla Sicilia settentrionale, nel messinese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto - paura in Sicilia : scossa sull’Etna - epicentro in provincia di Catania [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 15:05. Il sisma è stato localizzato con epicentro a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, sull’Etna. L’ipocentro è stato localizzato a 5.1 Km di profondità. paura tra la popolazione, la scossa è stata avvertita sia nel comune dell’epicentro che nei comuni limitrofi, come Sant’Alfio, Giarre, Aci Catena, ...

Scossa di terremoto di 3.8 nella notte in Calabria : sentita fino in Sicilia : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 della scala Richter è stata registrata dalla Sala Sismica di Roma-Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) all'1:31 di quest'oggi, 27 maggio 2019, in Calabria. Il sisma, secondo quanto riportato dai dati ufficiali dell'isitituto, avrebbe avuto il suo esatto epicentro 3 chilometri a sud di San Pietro di Caridà, un piccolo comune che conta poco più di mille abitanti in provincia di Reggio ...