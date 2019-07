Sex and the City | Sarah Jessica Parker | “Sono stata molestata sul set”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Chi se lo immagina un Sex and Thesenza Carrie Bradshaw? Probabilmente nessuno. Eppure la popolare serie sarebbe potuta rimanere senza la sua protagonista. Il motivo?, l’attrice che a Carrie dà il volto, ha raccontato a National Public Radio di esseremolesul set e di aver chiesto ai produttori di intervenire, altrimenti avrebbe smesso di girare episodi. “Credo che non importi quanto sei evoluta e moderna. Nonostante il mio ruolo non mi sentivo completamente nella posizione di parlare, non mi sentivo potente come l’uomo che si comportava in modo inappropriato”, ha detto, aggiungendo che “c’erano molte occasioni in cui accadeva”. “Ne ho parlato con il mio agente, che l’ha poi comunicato ai produttori”, ha raccontato. E il suo agente intervenne, eccome: “Disse loro: ...

