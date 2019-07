Serie A | niente calendario “sfalsato” per il 2019 2020

Foggia - l’incubo si avvera : niente Serie C - i Satanelli fuori dal professionismo : Nonostante il Foggia abbia depositato la domanda di iscrizione al campionato di Serie C, i pugliesi sono fuori dal professionismo per il mancato pagamento delle spettanze relative al mese di maggio a calciatori, tesserati e dipendenti. A poche ora dalla chiusura dei termini, la società ha consegnato in Lega Calcio a Firenze la documentazione idonea all’iscrizione al campionato di Lega Pro, con i 150mila euro della quota di iscrizione ...

Serie B – Clamoroso ribaltone! Palermo penalizzato di 20 punti - ma niente retrocessione : in Serie C va il Foggia : La Corte d’Appello della FIGC penalizza il Palermo di 20 punti, ma i rosanero non retrocedono d’ufficio, come stabilito nella condanna in primo grado: è il Foggia a finire in Serie C Dopo aver passato al vertice gran parte del campionato di Serie B, il Palermo ha visto sfurmare il sogno promozione nelle ultime gare. Il risultato sportivo però non è stata la notizia peggiore dell’annata dei siciliani: la società rosanero ...

Silvio Berlusconi - il primo grande dolore : il Monza vince 3-1 ma viene eliminato dai play off - niente Serie B : Prima grande delusione per Silvio Berlusconi al Monza. La squadra brianzola, di cui il Cav è presidente, è stata eliminata al terzo turno del playoff di Lega Pro, e sfuma quindi così il sogno di raggiungere subito la Serie B. Non è bastato vincere 3-1 in casa dell'Imolese, dopo la sconfitta interna

Serie D - Turris : niente tifosi allo stadio nella finale dei playoff : Nuova tegola sulla Turris, squadra di Calcio di Torre del Greco (Napoli) impegnata domenica nella finale playoff di Serie D. Le autorità comunali hanno disposto che la partita si giochi senza pubblico di casa: “E’ stata disposta da parte degli organi comunali di settore, l’avvio del procedimento di revoca della licenza a disputare le gare in presenza di pubblico allo stadio Liguori”. ”Questa decisione – ...