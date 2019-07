Segreti napoletani : il tesoro più importante del mondo : Accanto al Duomo di Napoli si trova un museo molto speciale: il museo del tesoro di San Gennaro. Con la sua imponente collezione di argenti, la collana di San Gennaro realizzata in ben 250 anni e la...

Segreti napoletani : il quadro dell'anima dannata ai Vergini : La zona dei Vergini , situata all?esterno di porta San Gennaro, deve il suo nome alla triste storia di Eunosto. Giovane greco di rara bellezza, Eunosto per voto decise di conservare per tutta la...

Segreti napoletani : San Giovanni a mare e il rituale del piombo : La chiesa di San Giovanni a mare ha origini antichissime. Probabilmente in origine parte di un complesso più grande, conserva al suo interno le tracce di secoli e secoli di storia. Ad...

Segreti napoletani : a casa di Totò - principe della risata : In un umile palazzo di Via Santa Maria Antesaecula, nel cuore del rione Sanità, nacque il principe della risata, Antonio De Curtis, in arte Totò. Protagonista di capolavori immortali...