Secondo il Fatto Quotidiano non siamo mai stati sulla luna

(Di lunedì 8 luglio 2019)ilnonmaiNegli anni ’90 la selezione dei giornalisti delle testate italiane consisteva nel prendere persone a caso nei buffet macrobiotici delle eticascine fuori Milano, quelle dove le donne indossano scarpe da trekking e gli uomini stanno in boat shoe e polo XXXXL. Li infilavano dentro un sacco di juta e li gettavano dentro l’impianto fognario di un grosso castello medievale. Essi emergevano nelle fognature e trovavano sulle pareti una linea fosforescente che indicava la via d’uscita; chi arrivava al portone e lo apriva riceveva il tesserino dell’ODG e un contratto a tempo indeterminato, gli altri perivano di stenti farneticando di neoconformismi, nuovi tabù della borghesia e provincialismo culturale. La terrazza, Ettore Scola Oggi i tempi sono cambiati, ma questi selezionatissimi pensatori esistono ancora e scrivono. A volte ...

