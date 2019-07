Scivola dalle braccia del nonno che la stava facendo penzolare fuori dalla cabina della

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Tragedia a San Juan di Porto Rico: una bambina di 18 mesi è morta precipitando da un’altezza di circa 100 metri da una nave da crociera ancorata in porto. La piccola sarebbetamani delche laall’esternofinestraloro. La polizia ha reso noto che la bimba è precipitata dall’11° pianonave Freedom of the Seascompagnia Royal Caribbean, ed è caduta sul molo. I media locali riportano che la piccola era in crociera con i genitori e i nonni, provenienti dall’Indiana (USA). Alcuni passeggeri hanno riferito di avere udito “un grido di dolore”madrebambina. L'articolodelche lanave: bimba precipita per 100 metri e muore Meteo Web.

